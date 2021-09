Norge trenger en samtykkelov. Nå!

Kornelia Osvold Askheim (17) Styremedlem, Nedre Glomma Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Én av ti kvinner blir utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet, skriver debattanten.

Og nei, det betyr ikke at alle parter må skrive under på en kontrakt hver gang de skal ha sex.

All sex skal være frivillig. Det tror jeg vi alle kan være enige om. På tross av dette er Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet negative til å innføre en samtykkelov i Norge.

Det er på tide at vi følger etter de 12 andre landene i Europa som nå definerer sex uten samtykke som voldtekt.

Ingen kontrakt

Ifølge Amnesty International blir kun én av ti voldtekter i Norge anmeldt. Én av ti kvinner blir utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Én av fem voldtektsanmeldelser blir henlagt fordi den ikke faller inn under den nåværende definisjonen av voldtekt, og bare én prosent av alle anmeldte voldtekter ender med domfellelse.

I dagens lovverk sies det at offeret må ha blitt utsatt for vold, trusler eller vært bevisstløs for at det skal regnes som voldtekt.

Å innføre en samtykkelov betyr ikke at alle parter må skrive under på en kontrakt hver gang de skal ha sex. Det det vil si, er at vi lovfester at all seksuell omgang uten samtykke kan bli rettsforfulgt som en voldtekt.

Gode resultater

Dessverre kommer ikke en samtykkelov til å stanse alle seksuelle overgrep eller gjøre at absolutt alle blir tatt for handlingene sine. Men etter at Sverige innførte en slik lov i 2018, har antallet som blir tiltalt og dømt for voldtekt, økt.

Det er på tide at vi innfører en samtykkelov i Norge også. At man må ta forholdsregler for ikke å bli voldtatt, det er helt tragisk. Det er 2021, for f ...

