Nei til hjemmelekser, ja til heldagsskole!

Helene Borhaug (16) Leder, Bærum AUF

Hva er det vi skal prioritere? spør Helene Borhaug.

Lekser er bra for dere, blir vi fortalt. Men mange elever får ingen hjelp hjemme.

Si ;D-innlegg

Nå må vi elever ta et oppgjør med hjemmeleksene. For det er faktisk ikke sånn at alle elever klarer å gjøre leksene de får.

Noen får rett og slett ikke hjelp hjemme. Det kan for eksempel skyldes at foreldrene ikke kan det eleven lærer om, eller fordi de ikke kan språket.

Noen har utfordringer som gjør at de ikke orker eller klarer å gjøre lekser. Derfor er det så viktig at vi innfører en heldagsskole der leksene blir gjort på skolen.

Da slipper mange elever å streve seg gjennom ettermiddagene, og det blir mer fritid.

Flere elever sliter hver kveld med hjemmeleksene de har fått. «Det er bra for deg», blir de fortalt. Men de får ingen hjelp hjemme. Plutselig har det gått uker, og ingen lekser er gjort. Anmerkningene hoper seg opp, og til slutt er det så flaut å se læreren i øynene at eleven ikke kommer på skolen.

Hva er det vi skal prioritere? At eleven går på skolen og lærer, eller at elever er fraværende fra skolen fordi de er så flaue? Jo, vi må prioritere at elevene skal gå på skolen, og at de trives i læringsmiljøet.

Derfor er det viktig at vi får innført en heldagsskole i hele landet og får slutt på unødvendige hjemmelekser én gang for alle.

Med en litt lengre skoledag blir lekser gjort på skolen – med hjelp fra lærere som kan faget.

