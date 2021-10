Dikt: Frykt

Andrea Brekke (14)

Nå nettopp

Det å være deg er mer enn bra nok. Selv om du er redd, skriver Andrea Brekke (14).

Sier du at du aldri er redd?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Hei! Er du redd? Alle er redde. Alle frykter noe. Høyder, insekter, popularitet, døden, mamma, pappa, det sosiale,

karakterer, mørket. Noe er du redd for. Sier du at du aldri er redd? Er du redd for å skille deg ut fordi du

faktisk er det? Frykt holder deg levende. Vi mennesker hadde gått fra forstanden uten frykt. Vi hadde gjort

livsfarlige ting. Har du tenkt på å ta livet ditt? Er du redd for å prøve å få hjelp? Eller å snakke om det?

Er det noen som ler av deg fordi du viser at du er redd foran andre? De er bare redde for å ikke være

kule nok. Det at det går utover deg, er ikke din feil. Er det noen i familien som sier at du ikke skal vise

at du er redd? Kanskje de selv er redde for å virke svake eller unormale? Men hva er så ille med å

skille seg ut, eller å være unormal?

Allikevel er alle redde. Enten du sier det eller ikke. Jeg er redd. Jeg er redd for å ikke bli likt. Jeg er

noen dager redd for å gå uten sminke. Jeg er redd for å bli sint, eller å krangle fordi jeg ikke alltid har kontroll over det

jeg gjør. Jeg er redd for å få kjeft, kritikk, høyder, mørket, insekter, for å dø, smerte, høye lyder,

blikk og

for å tape. Å være redd betyr ikke at du er svak. Du er sterk! Du er sterk fordi du er deg. Du er sterk

fordi du skiller deg ut. Det å være deg er

mer enn bra nok. Selv om du er redd. Vis det, si det, og ikke frykt det. Fordi det er greit. Det er

menneskelig

naturlig og du har lov til å kjenne på det. Heia deg! Uansett hvem du er!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også Stor konkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!