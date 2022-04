Sykehuset ba meg vente. Derfor måtte mamma ta imot sønnen min midt i en tunnel i Asker.

Sara Felicia Nordli

Sara Felicia Nordli la beina på dashbordet og fødte på veien til sykehuset. Her er de fotografert i bilen rett etter fødselen.

Han var heldigvis sunn og frisk, men det var ikke takket være sykehuset.

Jeg var registrert som fødende på Bærum sykehus. Terminen var 21. mars, men fødselen startet allerede 28. februar. Jeg ringte sykehuset, men ble ikke trodd.

Jeg har hele graviditeten fått høre at førstegangsfødende bruker lang tid på fødselen, og at dette var noe jeg måtte være forberedt på. Det ble helt annerledes.

Fødselen min begynte hjemme, og jeg fikk første ri klokken 7.30. Jeg ringte sykehuset og fortalte at proppen hadde løsnet, og at jeg hadde vonde sammentrekninger med cirka et minutts mellomrom.

Personen jeg snakket med, mente at dette kunne ta lang tid. Hun antok at fødselen ikke var i gang ennå, og at det kunne ta flere dager.

Ingen svar

Klokken 8.04 fikk jeg enda vondere sammentrekninger. Etter å ha snakket med fødeavdelingen trodde jeg at dette var normalt.

Det ble vondere og vondere, og til slutt måtte jeg ringe på nytt. Da sa jordmoren at jeg skulle vente en time med å telle hvor mange minutter det var mellom hver ri, selv om jeg sa at det ikke var mer enn 30 sekunder til ett minutt imellom hver allerede.

Rundt klokken 9 gikk vannet. Mamma var sammen med meg, og vi prøvde å ringe fødeavdelingen flere ganger uten å få svar. Da fikk jeg flere pressrier, og mamma bestemte at nå måtte vi dra til sykehuset.

Hun kjente etter med hånden og kunne kjenne hodet hans

Hun surret på meg klær, og jeg vagget opp trappen og ut i bilen. Jeg satt i bilen i cirka 12 minutter før neste pressri kom. Da sa jeg til mamma: «NÅ kommer han!»

Hun kjente etter med hånden og kunne kjenne hodet hans. Da ringte hun ambulanse, men dette var i samme øyeblikk som vi kjørte inn i Elgskauåstunellen. Det var ingen dekning.

Mamma tok imot

Vi svingte av i en lomme inni tunnelen, og jeg la meg bakover i setet foran i bilen og satte bena mine på dashbordet. Mamma tok av buksen min, og jeg fikk enda en pressri. Det endte med at mamma tok imot sønnen min.

Jeg la ham på brystet og varmet ham mens mamma kjørte ut av tunnelen, så vi skulle få ringt etter ambulanse. Da var klokken 9. 45.

Det tok litt tid før de ankom, siden vi ikke visste hva det het der vi var. To ambulanser kom. De stroppet meg og babyen til en båre, og vi ble kjørt til sykehuset.

Sara Felicia Nordli på plass på barselavdelingen sammen med sønnen Jamie Luca, som nå er to måneder gammel.

Vi var på barselavdelingen i tre dager, før vi endelig kom hjem. Nå koser vi oss med babyen vår.

Jeg vil dele historien min så andre kanskje slipper å oppleve en så traumatisk fødsel. Jeg er lei meg for at sykehuset ikke tok meg inn på undersøkelse tidligere, siden jeg var tydelig frustrert og detaljert over telefon. Jeg ble heller ikke undersøkt før hjemreisen.

Mister respekten

Jeg har i flere år slitt med panikkangst, men har lært meg å kontrollere det. Jeg vet at jeg er sterk, og at historien min ikke kan endres. Men det finnes mennesker som sliter mer enn meg, og som kanskje vil få en enda vanskeligere tid etterpå om de skulle oppleve noe lignende.

Jamie Luca er nå to måneder gammel.

Sykehuset har ikke unnskyldt seg. Derimot fikk jeg høre fra personalet da jeg skulle dra hjem, at alle på avdelingen hadde gitt meg samme beskjed på telefonen den morgenen. At jeg måtte vente.

Jeg opplevde en traumatisk hendelse og ble ikke hørt

At de snakker for alle på denne måten og ikke viser ydmykhet, gjør at jeg mister respekt for Bærum sykehus. Jeg opplevde en traumatisk hendelse og ble ikke hørt. De skulle ha møtt meg på en helt annen måte, jeg skulle fått bedre behandling for både opplevelsen og det fysiske i etterkant.

Jeg er takknemlig for at sønnen min ble født sunn og frisk, men det var ikke takket være sykehuset.

Jeg håper dette blir forandret nå. Det skjer kanskje ikke så ofte, men også førstegangsfødende kan føde på kort tid. Det er bevist.

Tro på dem som ringer, og gi dem trygghet hele veien. Det har vi fødende kvinner fortjent.

Sykehuset svarer: – Skal lære av saken

«Historien som her er presentert, er ikke hyggelig lesing for oss på Bærum sykehus. Bærum sykehus beklager opplevelsen den fødende har hatt i kontakt med oss.

Vi ønsker at alle fødende som tar kontakt med oss, skal oppleve trygghet og profesjonalitet. Alle fødende skal tas på alvor, og vi er lei oss for denne aktuelle hendelsen. Vi skal gjennomgå saken grundig og lære av den.

Fødsler kan ha veldig ulike forløp, og spesielt starten av en fødsel kan være vanskelig å vurdere. Vi forsøker å gjøre dette over telefon, og det må da vurderes om pasienten bør komme eller vente litt til hjemme.

Vi vil gå gjennom våre rutiner for å hindre at dette skjer igjen. Målet vårt er at alle skal oppleve å bli tatt på alvor og ha en trygg fødsel på sykehuset.

Vi er lei oss for denne historien og skal jobbe for at andre ikke trenger å oppleve det samme.»

Trine Olsen, klinikkdirektør, Bærum sykehus