Jeg er sjokkert over hvor lite studieforberedende forberedte meg på å studere

Hvordan kan elevene som kommer etter meg, få en bedre overgang?

Hvis vi fortsatt skal kunne kalle linjer for studieforberedende, må de begynne å forberede oss på det som faktisk venter oss. Overgangen fra videregående til studiene var mye vanskeligere enn jeg kunne forestille meg.

På videregående valgte jeg studiespesialiserende fordi det skulle forberede meg til universitetslivet. Nå er jeg student og er sjokkert over hvor store forskjeller det er mellom videregående og studielivet.

Eksamen er helt annerledes, undervisningen er mer komplisert, og det meste man skal lære seg, må man finne ut av selv. For at elevene og studentene som kommer etter meg, skal få en bedre overgang, må vi endre måten man gjennomfører videregående på.

1. Endre eksamen

Det første som må endres, er eksamen. På ungdomsskolen og videregående er man vant til at eksamen er fem timer i en gymsal der man løser oppgaver ved å reflektere med hjelp fra bøkene og notatene man har med seg.

Til vinteren skal jeg også møte opp i en sal, men denne gangen må jeg nøye meg med det jeg husker, for å løse oppgavene. For mange videregåendeelever er eksamen på universitetet allerede noe man synes er skummelt, og da bør man øve mer på den eksamensformen som faktisk venter seg.

2. Jobbe mer selvstendig

Det andre er at vi elever må lære oss å jobbe mer selvstendig. På videregående går lærerne gjennom det som kommer på prøven, og hvis det hverken er nevnt i klasserommet eller i en bok, er det kanskje ikke så relevant.

På universitetet går foreleserne gjennom det man får tid til, og resten må man finne ut av selv. Jeg tror vi elever hadde fått mye igjen for å ha mer selvstudium på videregående, hvor vi kan lære oss å innhente, tolke og sette informasjon i kontekst.

3. Færre fag, kortere tid

Det siste er at undervisningen bør være mer intensiv på videregående. På universitetet har man færre fag som strekker seg fra august til november. Her kan vi jobbe intensivt med pensum og ha tid til å sette oss ordentlig inn i noen emner.

På videregående har man over dobbelt så mange fag, men gjennom hele året. Jeg tror vi lærer mer når vi kan fokusere på få fag hvert semester, enn mange fag gjennom hele året.

Slik studiespesialiserende fungerer i dag, blir ikke elevene forberedt på hvordan det er å studere. Etter 10 års skolegang er det på tide med en skolehverdag som forbereder deg mer på hva som skal komme videre.

Den videregående skolen har et ansvar for å forberede oss, slik at færre elever blir overrasket og møter veggen, og at enda flere gjennomfører.

