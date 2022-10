Nå skal man plutselig stå opp mellom 5 og 6. «Morning routine»-trenden bekymrer meg.

William Matteus Fonn (17)

18 minutter siden

Det er bekymringsverdig at stadig flere tar til seg rutiner som nødvendigvis ikke er optimale for dem, mener debattanten.

Tiktok-fenomenet er ikke for alle.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

06:00. For meg er dette klokkeslettet da jeg legger grunnlaget for en produktiv dag. For noen av vennene mine er klokken seks på morgenen bare et fjernt klokkeslett de har hørt om at eksisterer. Begge deler er ok. Nå begynner mange å stå opp klokken fem eller seks uten at det er naturlig for dem. Det bekymrer meg.

Den siste uken har mange medier nemlig skrevet om den virale trenden «that girl» og «my 5am morning routine». Det går ut på at man står opp klokken fem for å gjøre morgenrutiner som hudpleie og tannpleie, men også trene og skrive dagbok. Trenden gjelder ikke bare for jenter.

Jeg er selv en av de som står opp én til to timer før jeg må. Det er en viktig rutine for meg, men jeg tror ikke det er det optimale for alle.

Du blir ikke av rik av morgenrutinen din

«Å investere i deg selv er den beste investeringen du noensinne vil gjøre. Det vil ikke bare forbedre livet ditt, det vil forbedre livene til alle dem rundt deg», sier Robin Sharma. Hun er forfatter av boken «Morgenklubben» – en av inspirasjonskildene til «Morning routine»-trenden.

Det er viktig å huske på at det også er en investering å få seg nok søvn.

Jeg tror mange som leser selvhjelpsbøker eller ser videoer, går i en felle. Selv om mange milliardærer står opp før klokken fem, betyr ikke det at man blir milliardær av å stå opp før fem. Selv om mange suksessrike mennesker har en to timers morgenrutine, betyr ikke det at morgenrutinen din vil gi deg suksess.

Ment som inspirasjon

Denne uken skrev studenten Joakim Wold i P3 meninger om hvorfor han mener selvhjelp er bra arrow-outward-link . Jeg synes også det er viktig å forbedre seg selv, og jeg bruker selvhjelp som inspirasjon. Likevel må influensere som deler denne type innhold, være bevisste på at det som er ment som inspirasjon, altfor lett kan bli tatt som en oppskrift.

Hvis du deler morgenrutinene dine og forteller om hvor mye bedre livet ditt blir av det, kan intensjonen din være at mennesker skal skape sin egen rutine. Noen vil likevel tenke at de må gjøre akkurat det samme som deg. Forskjellige mennesker trenger forskjellige rutiner.

Hvis man opplever at dagene er tunge, hjelper det ikke nødvendigvis å bytte ut de siste timene av nattesøvnen sin med trening, grønn te og duftlys.

Hvis du er en av de som vurderer å henge deg på morgenrutine-trenden, så husk at den rutinen du blir anbefalt, ikke nødvendigvis er den som passer best for deg.

Gjør det som passer deg best

En harmonisk start på dagen kan hjelpe mot mye, men man kan ikke «morgenrutinere» seg ut av psykiske utfordringer. Som forfatter Laura Wanderkam skriver i «What the Most Successful people do Before Breakfast», er det viktigste man kan gjøre på morgenen, å ta vare på seg selv. For noen vil det si å sove.

For de tyngste dagene og for alle dere som trenger å sove lenger, her er min «two minute morning routine»: Stå opp. Re sengen. Åpne gardinene. Vær takknemlig for en ny dag. Pust inn og ut, og smil til deg selv fordi du er mer opplagt denne dagen enn det jeg er.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!