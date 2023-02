Karakterpress er bra!

17.02.2023 21:00

Balansert karakterpress er sunt, og det kan hjelpe hver enkelt til å takle stress senere i livet, skriver debattanten.

For mange avler karakterpress motivasjon, og for flere av oss er det akkurat dette som skal til.

Har du noen gang følt at du må prestere? Det føler ungdom massevis på, og det kan faktisk få dem til å jobbe bedre, smartere og hardere. La oss trekke frem de av oss som får mer motivasjon når vi jobber for å oppnå gode resultater.

På barneskolen hadde vi ikke karakterer, og der fulgte færre med i timene. For mange avler karakterpress motivasjon, og for flere av oss er det akkurat dette som skal til! Det fører til at vi må følge med i timene og ta til oss det som blir sagt. Og dette fører igjen til at ungdom får en bedre utvikling. Ikke ta fra oss denne «gulroten» ved å fjerne karakterer i ungdomsskolen!

For det andre så er karakterer og prøver nyttig og god øving til senere i livet. På videregående får vi karakterer. Og senere i livet, enten vi er studenter, lærlinger eller ansatte i en bedrift, så vil prestasjonene våre bli vurdert. La oss vende oss til dette mens vi er ungdommer og i et trygt miljø!

Balansert karakterpress er sunt. Alle vil jo at ungdommene skal ha god motivasjon til å jobbe på skolen og bli rustet til å takle forventninger og press. Karakterer er svaret!

