Utdanningskrav for politikere dreper demokratiet

Runar Chang Nordgård (15) Leder av Stjørdal Ungdomsråd

Nå nettopp

Demokratiet baserer seg på at alle, alt fra mannen på gaten til damen med 17 doktorgrader, kan bli minister eller stortingsrepresentant, skriver Runar Chang Nordgård (15), leder av Stjørdal Ungdomsråd. Håkon Mosvold Larsen / NTB

Noen ganger er bakkekontakt viktigere enn en doktorgrad.

Si ;D-innlegg

Mandag 21. september skrev Bror Nissen et Si ;D-innlegg om hvorfor han mener vi skal stille utdanningskrav til ministre. Dersom vi gjør dette, kommer vi til å lamme det nasjonale demokratiet i Norge.

Helt siden 1814, da Grunnloven ble skrevet, har Norge vært et demokrati basert på folkesuverenitetsprinsippet. Dette markerte en stor endring. Folket skulle få lov til å bestemme i stedet for de høye herrer i Danmark.

Selvsagt ble det fortsatt mye utøvende makt til Kongen, men Norge ble offisielt en egen demokratisk stat. I dag er kongens makt overlatt til regjeringen og Stortinget.

Viktig med bakkekontakt

Folket kan bestemme ved å stemme i valg eller stille til valg selv. Hvis bare dem med høyere utdanning kan stille til stortingsvalget, forsvinner demokratiets grunnprinsipp.

Runar Chang Nordgård (15), leder av Stjørdal Ungdomsråd. Privat

Demokratiet baserer seg på at alle, alt fra mannen på gaten til damen med 17 doktorgrader, kan bli minister eller stortingsrepresentant.

Dessuten ser vi ganske klart at de som har jobbet på bakken, får til å gjøre en fantastisk jobb, i noen tilfeller mye bedre enn de med høyest utdanning. Hvorfor? Fordi de har bakkekontakt. Hvordan skal for eksempel advokaten forstå hverdagen til bussjåføren, når han eller hun har over dobbelt så høy lønn?

Folket sier ifra

Dersom man en dag får en statsråd som ikke bryr seg hva fagfolket sier, kan Stortinget når som helst fremme mistillit. Statsministeren kan også be vedkommende om å trekke seg.

Hadde helseminister Bent Høie (H) foreslått å avskaffe alle smittevernregler, eller kunnskapsminister Guri Melby (V) foreslått å ta matematikk ut av skolen, kan jeg love deg at folket og andre politikere hadde reagert veldig kraftig.

Et folkestyre som ikke har folk fra alle bakgrunner i landet, er ikke et folkestyre. Demokratiet drepes ved å innføre utdanningskrav for Stortinget. Vil vi virkelig det?

