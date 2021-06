Mustafa fortjener rettferdighet

Kristine Jægersborg-Tangen (17) Styremedlem, Asker Unge Høyre

Vanessa Vetterstad Nystedt (18) Leder, Asker Unge Høyre

Nå nettopp

Mustafa er en gutt som utelukkende har bidratt positivt til det norske samfunnet, skriver Vanessa Vetterstad Nystedt (18) og Kristine Jægersborg-Tangen (17) i Unge Høyre. Foto: Karen Gjetrang

Det er på høy tid at Mustafas sak behandles med utgangspunkt i hans egne handlinger.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 14. juni begynner rettssaken mellom Mustafa Hasan og Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett. Der skal skjebnen til en ung og lovende norsk gutt avgjøres.

Det siste året har Mustafas sak engasjert og rørt hjertene til store deler av Norges befolkning. Det er sjelden at en norsk gutt får en så urettferdig behandling av en statlig nemnd. Det er også lenge siden Norges befolkning har stått så samlet rundt en sak.

Ikke stille

Flere mener at Mustafa er blitt et offer for slurvete og dårlig saksbehandling av UNE. Demonstrasjoner over hele landet har gjort det tydelig at vi ikke sitter stille og ser på mens en stor urett blir begått mot en medborger.

Det er ingen tvil om at alle mennesker fortjener en rettferdig og ryddig saksbehandling, spesielt i en rettsstat som Norge. Når det i tillegg er en sak som er så viktig og avgjørende for et menneskeliv, bør man kunne forvente at vedtakene som fattes, er et resultat av en grundig saksbehandling.

Kristine Jægersborg-Tangen (17) og Vanessa Vetterstad Nystedt (18) i Asker Unge Høyre Foto: Privat

Dessverre var ikke dette Mustafas opplevelse. Det er trist å se at en sentral og viktig aktør som UNE nekter å ta ansvar og prøver å dekke over feilene som ble begått.

På høy tid

Frem til nå har Norges rettsinstitusjoner bedømt Mustafa basert på handlinger begått av andre enn han selv. Handlinger han ikke engang var gammel nok til å forstå, men som ville prege resten av hans liv.

Det er på høy tid at Mustafas sak behandles med utgangspunkt i hans egne handlinger.

Mustafa er en gutt som utelukkende har bidratt positivt til det norske samfunnet. Han er pliktoppfyllende, og han har gode karakterer og mange venner. Han er en stor og viktig ressurs.

Rettferdighet

På de 13 årene han har vært i Norge, har Mustafa fått en sterk tilknytning til landet. Det er lovpålagt at dette skal vektlegges i avgjørelsen om oppholdstillatelse.

I tillegg skal alle være like for loven uavhengig av hvilken saksbehandler man får tildelt. UNE mislyktes på begge disse punktene da de bare ga oppholdstillatelse til Mustafas bror Abdel (19).

Vi håper at Oslo tingrett kan gi Mustafa den rettferdigheten han fortjener. Utfallet av den kommende rettssaken vil forhåpentlig sette en presedens for lignende saker i fremtiden og forhindre at flere blir ofre for UNEs lovstridige saksbehandling.

