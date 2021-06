Hvis du ser en snegle: Vær snill mot den!

Ellen Wang 11 år

Nå nettopp

Visste du at en snegle er mer enn et lite dyr i hagen din? spør Ellen Wang (11). Foto: Erling Fløistad

Har du brukt salt eller andre kjemikalier for å drepe snegler? Det er ikke så lurt.

Visste du at en snegle er mer enn et lite dyr i hagen din? De er så mye mer. Har du brukt salt eller andre kjemikalier for å drepe snegler? Det er ikke så lurt.

Snegler er veldig undervurdert. Mange tror at de bare er små slimete dyr, men de hjelper klimaet hver dag. Sneglene vet når noe er feil med miljøet. De hjelper med å spise sopp og bladavfall. De hjelper fugler, fisk og andre dyr med sine dietter.

Sneglen må ha skallet sitt hele tiden. Uten skallet kan de dø av andre dyr. De kan også tørke ut i solen og varme steder. Skallet har samme oppbygningen som en musling og en østers. Visste du det?

Hjelper planeten

Hvor kan du finne en snegle? Har du gått på tur og plutselig hørt noe knuse under føttene dine? Ja, det var sikkert en snegle.

Du kan ofte finne snegler på steder med gress og andre planter, men de kommer bare ut når det er ikke for mye sol og når det litt fuktig ute. Hvis det er for mye sol ute, kommer sneglen til å tørke ut. Det er derfor de beveger seg mest ute i mørket, når det er natt.

Ellen Wang (11). Foto: Privat

Noen snegler bor i havet. Havsnegler er oftest i saltvann, men du kan også finne dem i ferskvann. Vannsnegler kan være farlige. Så det er best å holde seg unna de sneglene.

Hvis du ser en snegle: Vær snill. Snegler hjelper planeten. Du kan også! Om det er panting, resirkulering, sykling til steder eller å ta vare på planetens snegler. En snegle kan gjøre så mye. Så det er best at de får beholde livet.

