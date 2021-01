Til deg som unngår å se deg i speilet fordi du hater det du ser

Sonja Iren Johnsen (21)

49 minutter siden

Jeg fant en dag ut at den ene puppen min var en del større en den andre. Det var skremmende å føle på det å være unormal, skriver Sonja Iren Johnsen (21). Foto: Canva

Jeg har vurdert operasjon, og jeg har hatet puppene mine. Men det er egentlig helt idiotisk.

Denne er til deg som unngår å se deg selv i speilet fordi du hater det du ser. Til deg som tror du er unormal. Til deg som hver kveld drømmer om å våkne opp i en annen kropp.

Jeg har helt siden tenårene skammet meg og vært flau over puppene mine.

Jeg fant en dag ut at den ene puppen min var en del større en den andre. Det skremte meg. Jeg tenkte at det kom til å jevne seg litt ut når jeg ble ferdig med puberteten, men det gjorde det ikke. Det var skremmende å føle på det å være unormal.

Hatet puppene mine

Jeg har vært hos legen. Jeg har vurdert operasjon, og jeg har hatet puppene mine. Jeg har følt meg som verdens rareste menneske, og jeg trodde jeg var helt alene i verden om å ha det sånn.

Sonja Iren E. Johnsen (21). Foto: Privat

Men det er egentlig helt idiotisk. Vi kan faktisk ikke sette livet på pause. Vi kan ikke unngå speilbildet vårt fordi vi har en pupp som er større enn den andre, eller en nese vi ikke liker.

Vi må lære oss å akseptere at vi er forskjellige. Og det er på tide at vi snakker høyere om det. Vi må lære oss å se skjønnhet i mer. Vise mer enn bare én type kropp i mediene og sosiale medier.

Opererer og redigerer

Vi lever i en verden der vi heller opererer, redigerer og gjemmer kroppsdelene vi ikke er fornøyde med. En verden der vi har den perfekte nesen, de perfekte puppene, den perfekte haken og den perfekte midjen.

Det er ikke bare ett sett med pupper, én nese, én midje eller én rumpe som er bra nok. Vi må vise de unge at noen har store rumper, noen har ulike pupper og noen har store neser. Det er meningen at det skal være sånn.

Alle skal ikke se like ut

Etter jeg delte en video på min Instagram der jeg snakket om mine ulike pupper, fikk jeg mange meldinger fra jenter som takket meg for at jeg delte dette.

Det var jenter som skrev at de trodde de var helt alene om å ha ulike pupper. En jente hadde fått beskjed fra moren sin om hun burde operere. Flere har gjemt seg og vært flaue i hele sitt liv.

Tenk hvor mye bedre vi hadde hatt det om godtar at vi er forskjellige og slutter å sammenligne oss selv med andre. Det er ikke meningen at alle skal se like ut. Og selv om du ikke ser ut som barbiedukken du hadde da du vokste opp, er du fortsatt nydelig akkurat som du er.

