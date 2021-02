Nei, narkotikaen vil ikke flyte fritt på fest

Stine Bentzen (17) 2. nestleder, Oslo Unge Høyre

Venstre har lenge ønsket å avkriminalisere rus. Forrige fredag la regjeringen frem rusreformen. Her er leder Guri Melby avbildet på pressekonferansen. Foto: Heiko Junge

I stedet for å sparke de som allerede ligger nede, kan vi sikre at de kommer seg opp på beina igjen.

I et Si ;D-innlegg 24. februar skriver Dordi B. Lerum fra Senterungdommen om rusreformen. Hun er redd for at det nå kan arrangeres fester der narkotikaen flyter fritt uten at det får konsekvenser.

Det er her Lerum tar feil. Rusmisbruk skal få konsekvenser. Men istedet for å få en streng straff av politiet, skal de heller få hjelp av helsevesenet. Det er det som gir en god ruspolitikk.

Fakta Dette er debatten – Forrige uke la regjeringen frem sitt forslag til ny rusreform. – Det skal ikke lenger være straffbart å oppbevare mindre mengder narkotika til eget bruk, men det vil fortsatt være ulovlig å bruke eller besitte det. – Folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, får plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet istedet for bøter og fengsel. – Senterpartiet har allerede varslet at de kommer til å stemme imot forslaget i Stortinget, mens SV og MDG vil stemme for. Regjeringen er dermed avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet for å få flertall. Kilde: Aftenposten/NTB Vis mer

Trenger hjelp

Frem til nå har ruspolitikken vært preget av at man har trodd at straff er løsningen for folk som bruker narkotika. Enten det gjelder ungdommer som tar seg en «joint» på fest, eller tyngre rusmisbrukere.

I Norge dør det rundt 260 mennesker av overdose hvert år. Jeg tror ikke det finnes tydeligere tegn på at ruspolitikken vi har ført til nå, ikke funker.

Mennesker som bruker rus, er ofte de som trenger hjelp fra før. Det kan være flere grunner til dette. Kanskje fordi man har opplevd noe traumatisk eller har en psykisk lidelse. Eller kanskje fordi man føler at man ikke passer helt inn.

Stine Bentzen (17), 2.nestleder i Oslo Unge Høyre. Foto: Synne Søhoel

Vil ikke «flyte rundt»

Felles for mange er likevel at de bruker rusen for å unnslippe vonde tanker. Da er det veldig merkelig at vi som samfunn møter disse menneskene med å slå dem i trynet med en bot eller sende dem i fengsel.

I stedet for å sparke de som allerede ligger nede, kan vi sikre at de kommer seg opp på beina igjen. Det gjør vi ved å gi dem som sliter med rusavhengighet, muligheten til å få god oppfølging og helsehjelp.

Narkotika er fremdeles forbudt, og politiet kan fremdeles beslaglegge det. Derfor kommer det ikke til å flyte fritt, selv om man ikke lenger blir «slengt i fengsel». Jeg mener derfor at rusreformen er et viktig bidrag til å bryte ned stigma og fordommer mot rusmisbrukere.

For de menneskene som trenger hjelpen som mest, er denne rusreformen utrolig viktig.

