Hver gang andre blir prioritert over oss, føles det som et slag i trynet

Agathe Steen (20) Student og medlem av Unge Høyre

17. feb. 2021 08:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Vi skjønner at vi er med på en dugnad. Men for hver gang andre blir hørt og prioritert over oss, føles det som et nytt slag i trynet, skriver Agathe Steen (20). Foto: Stein J. Bjørge

De fleste skoleelever bor hjemme hos familien, på hjemstedet sitt, med etablerte vennskap og et trygt miljø rundt seg. Sånn er det ikke for studenter.

Kjære Henrik Asheim. Takk for at du ikke har glemt oss, slik du skriver på Si ;D 10. februar. Men det hjelper oss veldig lite når vi ikke blir prioritert.

Forrige uke kom undersøkelsen Studiebarometeret 2020, der 30.000 studenter har besvart spørsmål om studiehverdagen sin. Resultatene var bekmørke:

Syv av ti mener de har fått dårligere faglig utbytte med digital undervisning.

Halvparten av oss sier de er blitt mer ensomme etter pandemien.

Nesten fire av fem savner det sosiale miljøet.

To av tre opplever det vanskeligere å strukturere studiehverdagen.

Rundt syv av ti mener at digital undervisning er mindre motiverende.

Tallene taler for seg selv. Dette er kjempealvorlig.

Ofret lesesalene

Som student i Bergen kan jeg uten tvil si at jeg kjenner meg igjen i tallene. Situasjonen er dramatisk. Ikke bare er det ille nå – det er også alvorlig for fremtiden. For dårlig læringsutbytte og psykiske plager forsvinner ikke over natten så fort vi kan fjerne smitteverntiltakene. Det kommer til å påvirke oss og samfunnet i mange år fremover.

Vi forstår at dette er en dugnad og at vi alle må ofre noe. Vi studenter har for eksempel ofret lesesalene våre, læringsutbyttet vårt og nesten alt sosialt liv.

Men når det er sagt, la meg minne deg på noe av det som er blitt prioritert, Asheim.

Våren 2020 ble blant annet bingohaller, kjøreskoler, flere serveringssteder, idrettshaller og fornøyelsesparker gjenåpnet før universitetene. Universitetene fikk åpne samtidig med badeland og treningssentre.

Agathe Steen (20), er student på andre året ved Universitetet i Bergen. Hun er også medlem i arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre. Foto: Privat

Vinmonopolet prioritert

I februar ble bibliotekene i Oslo-regionen holdt åpne fordi det var et «viktig tilbud for barn og unge». Samtidig måtte universitetene holde stengt. Og i januar ble gjenåpningen av Vinmonopolet i Oslo-regionen prioritert, mens universitetene ikke ble det.

Fysisk undervisning for elevene i grunnskolen og på videregående har heldigvis blitt prioritert hele veien. De fikk komme på skolen igjen allerede i mai i fjor.

Men hvorfor gjelder ikke det også for oss studenter?

Jeg tviler ikke på at de også har det tøft nå, men de fleste skoleelever bor i hvert fall hjemme hos familien, på hjemstedet sitt, med etablerte vennskap og et trygt miljø rundt seg. Sånn er det ikke for studenter.

Som student bor man ofte langt fra familie og venner, og man må tilbringe dagene på hjemmekontor alene på en liten hybel. Det gjør oss mye mer sårbare nå enn de fleste andre.

Slitne og ensomme

Så hvorfor prioriteres ikke vi likt som skoleelevene?

Vi skjønner at vi er med på en dugnad. Men for hver gang andre blir hørt og prioritert over oss, føles det som et nytt slag i trynet. Vi er slitne. Vi er ensomme. Vi lærer ikke nok.

Da hjelper det ikke å si «jeg husker dere». Det hjelper å la oss møte fysisk på lesesalen. Der holder vi to meters avstand, vi sitter i ro og vi spriter pulten før og etter bruk. Vi ber ikke om å feste og drikke oss dritings. Vi vil bare sitte og lese.

Derfor ber jeg deg, Asheim, om å kjempe for oss. Nå er det vår tur til å bli prioritert.

