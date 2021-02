Byråden svarer Leonora (16): «Vi kan ikke ha rødt nivå for sikkerhets skyld»

Inga Marte Thorkildsen byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)

21 minutter siden

Så har Leonora rett i at det fremdeles er usikkert, og kanskje må tiltakene bli strengere igjen. Jeg vet at dette er en vanskelig situasjon, skriver Inga Marte Thorkildsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Når smittesituasjonen tilsier at vi kan det, må vi gjøre det vi kan for mest mulig normal skoledrift.

Tusen takk, Leonora Lillevand Albertsdottir. Du skrev et godt og viktig Si ;D-innlegg om koronatiltak og konsekvenser for ungdommer i Oslo. Leonora må tilbringe vinterferien i karantene etter et smitteutbrudd på skolen sin, og hun spør om hva som var byrådets begrunnelse for å gå til gult nivå.

Jeg skjønner veldig godt hvor frustrerende det må være å bli satt i karantene over vinterferien. Det illustrerer også hvilke vanskelige dilemmaer vi står i når vi skal bestemme hvilke tiltak som skal gjelde for å komme oss best mulig gjennom koronapandemien.

På den ene siden må vi klare å holde smitten under kontroll, og på den andre siden må vi vurdere nøye konsekvensene av hvilke tiltak som gjelder.

Prioriterer unge

Barn og unge har det vanskelig under denne pandemien. Både skole, fritidsaktiviteter, andre fritidstilbud og mulighetene til å være sammen med venner har lenge vært veldig begrenset.

Nylig var over 200 fagfolk ute og ropte varsku om hvordan dette går alvorlig utover barn og unges psykiske helse. Og vi har rapporter som viser at læringen er blitt redusert.

Dette er veldig alvorlig og en viktig grunn til at både byrådet i Oslo og regjeringen har sagt at det siste som skal stenge og det første som skal åpne, er skoler, barnehager og andre tilbud til barn og unge.

Ikke forebyggende tiltak

Da vi så at smittetallene i Oslo hadde gått ned over tid, mente vi det var riktig og viktig å la også de videregående skolene gå fra rødt til gult tiltaksnivå.

Når vi skal bestemme hvilke tiltak som gjelder, er rådene vi får fra smittevernmyndighetene helt avgjørende. Vi lytter til innspillene de har, og informasjonen de sitter på. Det handler om hvordan smitten har vært og utviklet seg den siste tiden.

Fordi konsekvensene av rødt nivå i skolen er så store, har vi ikke lov til å bruke det som forebyggende tiltak.

Vi kan med andre ord ikke ha rødt nivå for «sikkerhets skyld», men må gjøre det vi kan for mest mulig normal skoledrift når smittesituasjonen tilsier at vi kan det.

Så har Leonora rett i at det fremdeles er usikkert, og kanskje må tiltakene bli strengere igjen. Jeg vet at dette er en vanskelig situasjon. Den gode nyheten er at stadig flere blir vaksinert, og vi kan forsiktig begynne å se frem til at livet en gang skal bli normalt igjen.

Men først må vi gjøre siste del av jobben sammen. Jo flere som er flinke til å følge råd og regler, jo bedre klarer vi dette sammen.

