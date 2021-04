Det bør være forbudt med hijab i skolen når man er under 15 år

Audun Greve (17) Formann i Oslo Vest FpU

De som ikke ønsker å praktisere en religion, skal ikke gå glemt på grunn av dem som selv har lyst til det, skriver Audun Greve (17), formann i Oslo Vest FpU. Foto: Illustrasjon: Carina Johansen / NTB

Jeg sier ikke at alle som bruker hijab under 15 år er undertrykt. Men det betyr ikke at det ikke er et problem.

30. mars stemte det franske senatet for å forby hijab for alle under 18 år. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener Norge bør innføre en lignende lov. Vi ønsker at man skal ha fylt 15 år før man skal få bruke plagget i skolen.

I Norge er vi glade i arbeidsmiljøloven. Det er for å beskytte dem som blir tvunget til noe i arbeidslivet mot sin egen vilje. Hvorfor gjelder ikke den samme logikken når vi snakker om hijab på barn?

Fortsatt et problem

Jeg sier ikke at alle barn som bruker hijab, er undertrykt. Men det betyr ikke at det ikke er et problem for dem som blir det. I mine øyne strider det med religionsfriheten å bestemme hvilke religiøse plagg et barn skal bruke.

Audun Greve (17), formann i Oslo Vest FpU. Foto: Privat

Ytringsfriheten åpner for at man skal få lov til å bruke hijab som barn. Problemet er bare at hvis man ikke har regler for barn og hijab, kan noen bli tvunget til å bruke hijab mot sin egen vilje. Uten regler er det også vanskelig å hjelpe disse barna.

Sett og hørt

Dermed bryter man ytringsfriheten til disse barna siden de må bruke et religiøst plagg mot sin vilje. Hvis man forbyr hijab for barn, unngår man dette problemet. Man kan dessuten bare vente til man blir 15 år for å bruke hijab i skolen. Et klassisk kompromiss.

Dersom vi innfører en slik lov som FpU vil, kan man fortsatt bruke hijab i skolen så lenge man er over 15 år. Samtidig vil de som er utsatt for tvang, bli sett og hørt.

Religionsfriheten er grunnleggende for at vi skal kunne få bestemme over våre egne liv. FpU ønsker derfor å forby hijab i skolen for barn under 15 år så denne friheten kan nå alle, enten du tror eller ikke.

