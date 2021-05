Avlys eksamen for alltid

Olav McInnes 19 år

Jeg sliter virkelig med å finne en mening med eksamen.

I den kaotiske sfæren som kun en pandemi kan skape, er det lite rom for glede. Likevel innrømmer jeg at jeg hvisket et lite takk til viruset da kunnskapsminister Guri Melby (V) kunngjorde at eksamen 2021 blir avlyst.

Årsaken var at koronaen hadde kludret til utdanningstilbudet. Det gjorde at en eksamen i år ikke er den rettferdige dommen som elever vanligvis får oppleve.

Det er Hunger Games

For i et vanlig skoleår ville eksamen bli vår siste mulighet til å øke poengscoren. Det blir en type Hunger Games, hvor vi står på lik linje med alle andre deltagerne. Prinsippet er at det skal være en rettferdig evaluering, i tilfelle de andre vurderingene ikke er til å stole på.

Rettferdighet skapes ved at et tilfeldig utvalg elever blir utvalgt av «fru Fortuna» til å gjennomføre noen oppgaver i løpet av et kort tidsrom. Eleven blir på dagen vurdert etter sinnstilstand, mangel på søvn og evne til å håndtere stress.

Det er eksamen. Det er Hunger Games.

Én dag har like mye makt som vurderingen som baserer seg på elevens faglige utvikling gjennom et helt skoleår. Da er det fint at den er såpass rettferdig konstruert!

«Rettferdig arena»

Siden eksamen neppe har funksjon som en «rettferdig arena», er det påpasselig at den har deltidsjobb som «hypeman». Melby nevnte noe i den duren, at eksamen er en motiverende faktor for elever.

Det er altså tanken på å sitte i en gymsal med Et dukkehjem på pulten som skal få meg gjennom norsktimene. Ikke læreren som heier på meg. Og om man har en mindre givende mattelærer, er det fint at man har en eksamen å øve frem til og ikke bare matteprøvene som kommer annenhver uke.

Siden eksamen stryker både som dommer og «hypeman», passer det at den har en enda rolle, nemlig som kontrollør. Ingen skal slippe gjennom skoleåret uten at eksamen har dømt deg verdig for karakterene du har på kortet.

Avlys eksamen!

I debatten om eksamen tidligere i år kom det frem at skriftlig eksamen har en negativ påvirkning på de fleste elevers vitnemål. Det er litt stusslig. For når en kontroll viser tendenser til å slå ut negativt, burde man begynne å fatte mistanke om at noe er galt.

Er det lærerne våre som gir oss for høye karakterer, eller eksamen som gir et forvrengt bilde av elevens kompetanse? Er det vurderingen som blir gjort av en person som ser deg arbeide gjennom hele året, eller den gjort av en fremmed som er mest realistisk?

Jeg sliter. Jeg sliter virkelig med å finne en mening med eksamen. Selv et håndtak med dørstopper har en funksjon. Den beskytter veggen mot en dør som åpnes av en aggressiv person.

Funksjonen til eksamen er vanskeligere å definere. Den er hverken rettferdig eller motiverende, og jeg liker helst å unngå kontroller som notorisk gir negative resultater.

Så la oss følge evolusjonens regel som sier at alt uten funksjon vil forsvinne. Avlys eksamen. For alltid.

