Instagram-profilene ble fylt med rasisme. Det skremmer meg.

Arina Aamir (16) leder, mangfold- og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet

13. juli 2021 15:37 Sist oppdatert 13 minutter siden

19-åringen Bukayo Saka bommet på Englands siste og avgjørende straffe under EM-finalen på søndag kveld. Foto: CARL RECINE / X03807 / NTB

Hetsen som fotballspillerne blir utsatt for, viser at slike holdninger ikke vil forandres over natten.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

England tapte mot Italia under EM-finalen på søndag. De unge fotballspillerne Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka bommet alle på sine straffespark i finalen. I minuttene etter straffesparkene ble Instagram-profilene til de tre spillerne fylt med ape- og banan-emojier.

Plutselig var de ikke briter lenger. Plutselig var de ikke engelske nok. Det skremmer meg.

Tiden er overmoden

Dette er et soleklart eksempel på at rasisme fortsatt eksisterer, og at det er et massivt problem vi er nødt til å gjøre noe med. Tiden er overmoden for å ta et ordentlig oppgjør med dem som hater.

Jeg hadde trodd at vi slapp å kjempe denne kampen i 2021. Etter Black lives matter-bevegelsen (BLM) i fjor hadde jeg håpet på at ting hadde forandret seg. Jeg hadde håpet på at man begynte å se hverandre for den man er fremfor hvordan man ser ut.

Men vi har dessverre fortsatt en lang vei å gå.

Fortsette kampen

Det skremmer meg hvilken retning vi beveger oss i. Vi har sett mennesker lide, vi har sett dem såret, og vi har til og med sett menneskeliv gå tapt på grunn av dette hatet. Når skal man åpne øynene?

Slik hets som fotballspillerne blir utsatt for, viser at slike holdninger ikke vil forandres over natten. Jeg trodde at BLM hadde endret ting, men det var visst ikke nok.

Nå må vi fortsette kampen. Sammen skal vi lage holdninger som vil føre til de rette handlingene. Disse vil igjen skape den forandringen som vi sårt trenger. Denne kampen kan ikke kjempes alene. Den må kjempes av oss alle.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no.

