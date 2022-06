Kravene man stiller med fraværsgrensen, er det motsatte av å bry seg

Lisa Marie Bredesen Fylkesstyremedlem, Viken Sosialistisk Ungdom

6 minutter siden

Hvor mange elever skal bli skviset ut av skolen før vi begynner å lytte til dem? spør Lise Marie Bredesen, fylkesstyremedlem i Viken Sosialistisk Ungdom.

Jeg er ordentlig lei av høyresidens «å stille krav er å bry seg»-retorikk.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mandag kunngjorde regjeringen at de planlegger å gjeninnføre høyresidens rigide fraværsgrense. Dette er et slag i trynet for alle norske elever.

Fraværsgrensen viser hvor lite tillit regjeringen har til at elever selv klarer å vurdere om de er friske nok til å gå på skolen.

Å gå på videregående skole er frivillig. Dersom jeg ikke lenger hadde giddet å gå på skole, kunne jeg når som helst ha satt meg ned, sendt en e-post og avsluttet skolegangen min.

Jeg har altså full beslutningsmakt over hvorvidt jeg ønsker å gå på skolen. Likevel kan jeg ikke selv vurdere om jeg er for syk til å delta i en gymtime eller ikke.

Selv om mine valg utelukkende påvirker min egen fremtid, krever regjeringen at legen min skal kunne bekrefte at jeg er syk. Det koster penger, noe ikke alle elever på videregående har.

Privatist eller stryk

Etter at fraværsgrensen ble innført, har fastlegene måttet bruke tid på å skrive legeerklæringer for elever som har vært borte fra skolen, i stedet for å hjelpe dem som virkelig trengte det.

Til og med under koronapandemien meldte flere rektorer om at syke elever dro på skolen på grunn av fraværsgrensen.

Allmennlegeforeningen krevde i 2021, etter at grensen ble gjeninnført, å få den fjernet igjen straks.

Det virker heller ikke som om mange er klar over hvor lite udokumentert fravær som skal til for å overskride ti prosent fravær. Er du uheldig og borte fra et fag som du har få timer i uken, som for eksempel gym, kan du ikke være borte i mer enn noen få dager i løpet av året før du mister karakter i faget. Da kan du måtte bruke over tusen kroner på å ta det opp som privatist. Ellers får du ikke vitnemål.

Lei av høyresidens retorikk

Det forbauser meg at høyresiden – nå med venstrepartiet Arbeiderpartiet i spissen – insisterer på at de bryr seg mye om at flere skal fullføre videregående skole, samtidig som de ikke tar tak i det virkelige problemet. I stedet for å se på hvorfor elever ikke dukker opp til undervisningen, vil de heller straffe dem ved ikke å la dem fullføre opplæringen i det hele tatt.

Jeg er skuffet, men ikke overrasket over at regjeringen velger ikke å gjøre det beste for elevene. Ved å gjeninnføre fraværsgrensen nekter de å høre på dem som forteller om hvordan den fungerer mot sin hensikt. Men mest av alt er jeg ordentlig lei av høyresidens «å stille krav er å bry seg»-retorikk.

Vi ser nå at disse «kravene» kun rammer de aller svakeste, som ifølge forskningsstiftelsen Fafo har større sannsynlighet for å falle av med fraværsgrensen. Hvor mange elever skal bli skviset ut av skolen på grunn av høyresidens krav før vi begynner å lytte til elevene selv?

