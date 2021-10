TV-aksjonen er ikke annet enn dårlig symbolikk

Elise Sandvik 20 år

39 minutter siden

Jeg undrer meg over når Plan Norge og TV-aksjonen skal ta beskjeden på alvor, skriver Elise Sandvik (20).

Jeg klarer ikke annet enn å avsky aksjonen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da jeg var liten, satt hele familien satt samlet foran TV-en og så på TV-aksjonen. Det gjorde vi år etter år. Jeg husker hvor engasjert jeg ble hver gang bøssebærerne kom på døren. Jeg husker gleden i meg når jeg så alle pengene som ble samlet inn.

Nå skrur jeg ikke på TV-en lenger. Jeg klarer ikke annet enn å avsky aksjonen.

«De brune, slemme og primitive»

På tirsdag publiserte Dagsavisen en gjengivelse av Guro Jabulisile Sibekos Facebook-innlegg. Her kritiserte hun årets TV-aksjon for å karakterisere mennesker i utviklingsland som «de brune, slemme og primitive».

Det hadde hun god grunn til å påstå. TV-aksjonen er ikke lenger annet enn et symbol på «omtenksomhet». Et symbol som aldri vil føre til reell endring. Men for Plan Norge, som arrangerte kampanjen i år, blir symbolet profitt. Dessverre på bekostning av to ting: skadelige stereotypier og ineffektive tiltak.

Fakta Årets TV-aksjon TV-aksjonen er en årlig innsamlingsaksjon som er blitt gjennomført siden 1974 på NRK.

I år går pengene til Plan Internationals arbeid mot barneekteskap.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden.

Hittil i år er det blitt samlet inn over 240 millioner. Kilder: Plan.no Vis mer

Skadelige stereotypier

Årets TV-aksjon er et prakteksemplar på eurosentrisme og ignoranse. Den viser at Plan mangler kunnskap om kulturen og landet, samt situasjonen disse familiene befinner seg i.

Ingen har lyst til å gifte bort barnet sitt. De gjør det fordi de må. En av de viktigste grunnene til dette er fattigdom. De gjør det faktisk for å redde barnet ut av fattigdom.

Kampanjer som dette holder liv i gamle fordommer om at disse menneskene ikke makter å tenke like rasjonelt som oss.

Tiltak som ikke treffer

Ikke bare bidrar aksjonen til å opprettholde skadelige stereotypier, men jeg tviler på at tiltakene treffer slik de skal.

På TV-aksjonens nettside står det at pengene blant annet går til å «drive opplysningskampanjer lokalt om at barneekteskap faktisk er forbudt». Her mener jeg at man starter i feil ende. Dette vil aldri ha noen reell effekt når fattigdom er syndebukken.

Jeg stiller meg derfor meget skeptisk til hvordan millioner av kroner til opplæringskampanjer om forbud og egne toaletter for jenter i skolen, skal bidra til å løse roten av problemet.

Vi trenger mer kunnskap

Samtidig skal det tas i betraktning at opplæringen som foregår, er av en vestlig karakter, hvor våre holdninger og kultur blir lagt til grunn. En slik type bistand er ikke annet enn en videreføring av praksisen fra kolonialismen, hvor vi vet best hvordan de burde gjøre det.

Både Plan Norge og TV-aksjonen er blitt kritisert før, og nå blir de kritisert igjen. Jeg undrer meg over når de skal ta beskjeden på alvor. Symbolikk og profitt kjøper jeg rett og slett ikke lenger.

Norge skal hjelpe, men da må vi først legge fra oss de ineffektive tiltakene og den dårlige symbolikken. Vi må faktisk skrive historien på nytt. Det håper jeg at vi alle for én gangs skyld kan gå med på.

Fordi akkurat nå virker det som at det er vi som trenger en ordentlig skolering, ikke familiene i Bangladesh.

