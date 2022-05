Det er ingenting som heter «gratis» lunsj, AUF

Simen Velle Leder, Fremskrittspartiets Ungdom

9 minutter siden

AUF vil tvinge folk til å betale for kultur i stedet for å la de som ønsker å møte opp, betale selv, skriver Simen Velle.

2022 blir et tøft år for mange. Hvorfor velger AUF å prioritere gratis kulturpass for unge?

Forrige uke presenterte Kulturrådet et forslag om å innføre et kulturpass til ungdom. Med en slik ordning kan ungdom få et kronebeløp å bruke på billetter.

I en tid med økte priser på matvarer, drivstoff og strøm er dette en dårlig prioritering.

Politikk handler om å prioritere. I «Debatten» på NRK 3. mars kunne man se finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) slite med å få matbudsjettet til vanlige familier til å gå opp.

Strømprisene er rekordhøye, og drivstoffet koster mer enn noen gang. Med slike utfordringer hengende over oss er det direkte skummelt at statsministerens ungdomsparti AUF velger å støtte forslaget fra kulturrådet.

– Vi ønsker at alle under 18 på sikt skal få gratis tilgang på kultur og idrett, og at man skal innføre et nytt kulturkort for alle under 25, med sterkt rabatterte priser, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

Krisetid

Det er ikke nytt at AUF ønsker å skattefinansiere større deler av kulturen. Men at det er dette de prioriterer å løfte inn mot regjeringen i en krisetid, vitner om at AUF ikke har fokus på rett sted.

En viktig innrømmelse i 2022 er at dette blir et tøft år for mange. Renteøkninger truer privatøkonomien til folk flest, og mange av oss sliter med å betale regningene.

Er det ikke da viktigere at regjeringen prioriterer å hjelpe folk med å få nok mat på bordet før de deler ut gratis konserter til ungdommene? Hvor kommer pengene fra?

Hvem betaler?

Selvfølgelig hadde det vært hyggelig å gå på konsert uten å betale, men det AUF ikke forteller deg, er at det er du som til slutt sitter igjen med regningen.

Ved å skattefinansiere billettene til ungdommer vil det eneste man oppnår, være høyere skatter som vanlige folk må betale. I praksis tar de penger ut av din lomme, betaler for billetten og kaller det gratis. Jeg kaller det løgn.

Økonomen Milton Friedman sa en gang at «there is no such thing as a free lunch». For når politikerne snakker om «gratis», er det skattebetalerne som ender opp med regningen.

AUF vil tvinge folk til å betale for kultur i stedet for å la de som ønsker å møte opp, betale selv.

