AUF kaster stein i glasshus

Hans Jacob Huun Thomsen Sentralstyremedlem, Unge Venstre

Nå nettopp

I motsetning til AUF har vi faktisk fått gehør hos vårt eget moderparti, skriver Hans Jacob Huun Thomsen fra Unge Venstre.

De burde ta et oppgjør med Arbeiderpartiets asylpolitikk før de retter pekefingeren mot andre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Leder i Drammen AUF Sigurd Heggem kritiserer oss i Unge Venstre for ikke å ta opp kampen for en mer human asylpolitikk (Aftenposten 23. mars). Det er en oppfordring som faller på sin egen urimelighet.

Unge Venstre har lenge kjempet for å ta vare på de mest sårbare blant oss. Men i motsetning til AUF har vi faktisk fått gehør hos vårt eget moderparti. I regjering fikk Venstre gjennomslag for å ta imot 3000 kvoteflyktninger hvert eneste år – tre ganger så mange som da Jens Stoltenberg var statsminister. I tillegg innførte vi gratis barnehage for barn på asylmottak og stanset Arbeiderpartiets massedeportering av lengeværende asylbarn.

Det er derimot fristende å spørre om Heggem i det hele tatt har lest Arbeiderpartiets asylpolitikk. Det er nemlig dyster lesning for oss som har et hjerte for flyktninger. De vil blant annet stramme inn på familiegjenforeningen og øke bruken av midlertidige oppholdstillatelser. Da NOAS, organisasjonen for asylsøkere, skulle vurdere partienes asylpolitikk før valget, fikk Arbeiderpartiet terningkast to.

AUF burde ta et oppgjør med Arbeiderpartiets asylpolitikk før de retter pekefingeren mot andre.

