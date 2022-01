Ungdommer svarer: Hva må vi snakke mer om i 2022?

Mental helse blant gutter, sexundervisning og karakterpress er blant temaene unge i Norge savner mer debatt rundt.

Da vi spurte ungdommen på Instagram hva de ønsket å prate mer om i 2022, rant det inn med svar.

Her har dere en smakebit på hva engasjert ungdom ønsker å løfte frem dette året:

Dette svarte dere

«Gjør dusjgarderoben etter gym privat for å unngå kroppspresset!» William (16 år)

«Hat på nettet mot engasjert ungdom. Og 22. juli.» Hedda (15 år)

«Jeg har et syndrom, er kjedelig og ikke flørtete. Ingen jenter synes jeg er attraktiv.» Jasim (21 år)

«Hat, ekstremisme, og likestilling i fattige land.» Camilla (16 år)

«Uføretrygd og sykmelding brukes for mye.» Edda (17 år)

«Det er ikke nok snakk om rus. Plutselig er du på glattcelle for å ha tatt en joint.» Farzad (17 år)

«Å snakke mer åpent om kreft og hvordan det er å være pårørende.» Amalie (21 år)

«Mental helse for gutter og unge menn.» Kim (21 år)

«Kampen for likestilling er ikke over, ikke engang i Norge.» Røskva (16 år)

«Klesindustrien må bli mer bærekraftig!» Sebastian (23 år)

«Karakterpress finnes hos «stjerneelevene» også.» Yasmine (14 år)

«Hvordan man kan holde seg trygg på nettet og i møte med alt det digitale.» Dominika (18 år)

«Bedre sexundervisning i skolen. Den må også inkludere LGBTQIA+-samfunnet!» Malin (17 år)

«Bedre politikere på Stortinget.» Ole (18 år)

«Viktigheten av ytringsfrihet, og hvordan «cancel culture» truer den» Ingrid (22 år)

«Konsekvensene av hjemmeskole!» Julie (17 år)

Bli hørt!

Pandemien merkes på mange måter også hos oss i Si ;D-redaksjonen. Det er færre innlegg i innboksen, for veldig mange har nok med en tøff tid – med ufrivillig mye alenetid. Da får man ikke like mye energi og engasjement som ellers av folk rundt seg.

Kreativitet blir fort kvalt av stramme rammer og liten horisont. Vi kjenner jo på det selv. Akkurat som mange ungdommer, er vi mye på hjemmekontor og forholder oss hele tiden til usikkerhet, endringer og restriksjoner. Samtidig er det mer monotont.

Det går ofte dagevis, noen ganger uker, uten at man ser hverandre annet enn på skjerm. Og vi møter ikke dere så ofte som vi vil! Dette gjør at vi enda mer enn før må lytte til hva dere tenker og hva dere vil mene om. For hver eneste gang vi spør hva dere brenner for, tar det jo fyr. Det gjorde vi også denne uken. Og i denne saken er noen få av de mange svarene.

Norge trenger et stort spenn av stemmer, skriver Ingeborg Senneset, som er vikar for Si ;D-ansvarlig.

Vi håper andres sterke meninger, innfall og små og store refleksjoner vil inspirere og motivere dere som leser dem. At dere føler at hei, her er jo den lille klikken av folk som dere ellers kunne møtt i en skolegård, på trening eller et utested. At alle ideene tenner en gnist. For vi – altså Norge – trenger et stort spenn av stemmer. Av ulike aldre, av alle kjønn og ulike etnisiteter. Fra alle steder. Fra alle lag. Fra alle ståsteder.

Så skriv, tegn eller film dine meninger. Og kontakt gjerne oss, en lokalavis eller en annen redaksjon der din stemme kan bli hørt! Du er viktig.

– Ingeborg Senneset, Si ;D-ansvarlig (vikar), på vegne av Si ;D-redaksjonen

