Seks tips til deg som er i isolasjon

Konstanse Fjellvang 19 år

Nå nettopp

Hva i all verden skal man finne på når man er i isolasjon? Konstanse Fjellvang (19) kommer med noen gode råd.

Si ;D-innlegg

Som alle andre har jeg vært redd for å bli smittet med koronaviruset. Men jeg har ikke vært redd for å bli syk. Jeg har vært redd for å havne i isolasjon.

Mennesker er rett og slett ikke laget for isolasjon. Likevel opplever jeg at de som uttaler seg i nyhetene, omtaler isolasjon som en dagligdags greie folk bør takle helt fint på egen hånd.

Vi vet alle slags detaljer om hvordan vi skal isolere oss. Men hva med psyken til folk mens de er isolerte? Hvor er det blitt av fokuset på det som ligger nærmest vår natur, nemlig å passe på at andre har det bra?

Dette er en oppfordring til alle som har makt. Dere vet hvem dere er. Skriv og snakk mer om isolasjon. Gi råd og hjelp folk gjennom det.

Nei, noen dager med isolasjon er langt ifra verdens undergang. Men for noen kan det føles uendelig tungt. Det er ikke mystiske psykologitriks som skal til for at det skal gå lettere.

Jeg er heldig

I skrivende stund har jeg vært i isolasjon i fire dager. Jeg sitter på et rom på en folkehøyskole og har det nokså greit.

Jeg har trekkspillet mitt her, yogamatten min og et nummer av Illustrert Vitenskap. Jeg er heldig fordi jeg ikke er blitt særlig syk, og jeg vet hvordan jeg skal takle dette.

Derfor vil jeg komme med noen tips til deg som også sitter i isolasjon, med forbehold om at du er i fin form.

Det sier jo litt om situasjonen når de eneste rådene du får, kommer fra en 19-årig trekkspiller på folkehøyskole. Men gi meg en sjanse.

Seks tips:

1. Ta vare på sove- og spisevanene dine. Spis til vanlig tidspunkt, legg deg i rimelig tid, og få nok søvn. Da blir ikke dagene så flytende.

2. Finn ut hva som er bra for deg. Jeg har funnet ut at jeg trenger hjernetrim. Derfor har fått tak i en bok med IQ-oppgaver. Dans, vær i fysisk aktivitet, les en bok, eller gjør noe for noen du er glad i. Det kan føles meningsløst, men hodet og kroppen din vil takke deg.

3. Ring eller snakk med noen over Facetime. Hvis du synes det er vanskelig å ringe selv, kan du spørre noen om de kan ringe deg en gang iblant i dagene fremover.

4. Våg å være til bry. Ikke vær redd for å spørre noen om de kan handle for deg eller hente noe til deg.

5. Ta én dag av gangen. Fem eller syv dager kan virke overveldende lenge. Én dag går derimot fort. Hvis du synes én dag er lenge, kan du fokusere på den neste timen.

6. Sist, men ikke minst: Be om hjelp når du trenger det. Blir det litt kaos i hodet eller du kjenner deg mye nedfor, så kan du snakke med noen om det. Det trenger ikke være veldig ille for at du skal kunne be om hjelp. Dette varer ikke evig, og du er snart ute!

God bedring. Jeg heier på deg!

