Av og til glemmer jeg at jeg hører dårlig

Stine Stensrud 20 år

Nå nettopp

Nå er jeg ikke lenger hun jenta som er annerledes, skriver Stine Stensrud (20).

Andre er mer opptatt av hørselen min enn jeg er.

Jeg er født med nedsatt hørsel.

I første møte med nye mennesker er det ikke mange som legger merke til at jeg hører dårlig. Mange blir overrasket når jeg forteller det.

Det får meg til å lure på hvorfor det er sånn.

Hva hadde skjedd hvis den første setningen jeg sa, var «jeg er hørselshemmet»?

Mer enn bare ører

Folk som har kjent meg i flere år, har lett for å få hørselshemningen min til å virke verre enn den er. Det er ikke noe vits å tro du vet bedre når det kommer til min hørsel.

Jeg er ganske sta, så jeg har oversikt over det meste jeg vil ha oversikt over. Jeg filtrerer ut det jeg ikke vil høre, som for eksempel «Stine, kan du gå ut med søppelet?»

Gjett om de går på den.

Noen ganger føler jeg min hørselssituasjon lett blir et negativt samtaleemne på grunn av at jeg fikk sagt «hæ» én gang for mye. Dessverre, jeg går ikke rundt til alle døgnets tider og tenker på at jeg hører dårlig. Jeg glemmer faktisk ofte at jeg hører dårlig. Jeg føler meg absolutt som noe mer enn bare ørene mine.

Drømmeskolen endret alt

På videregående kom jeg inn på noe jeg vil kalle en drømmeskole. Denne skolen heter Briskeby. Dette er en skole som baserer seg på kun tale i undervisningen, samtidig som det er tilrettelagt for et godt hørselsmiljø. I tillegg har skolen en flott gjeng miljøarbeidere som stiller opp for deg 24/7.

Briskeby er et av de beste valgene jeg har tatt i livet. Her kan jeg bare være meg og samtidig føle en tilhørighet. Jeg er ikke lenger hun jenta som er annerledes. Her er vi alle like.

Nå har jeg hatt gleden av å gå på Briskeby i fire år. Fy søren, så bra jeg har hatt det! Jeg har vokst utrolig mye som person og fått en god dose selvtillit og venner som er glade for å se meg hver dag. Det setter jeg utrolig stor pris på. Heia Briskeby!

