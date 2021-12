Jeg er lei av å lytte til stemmen i mitt eget hode

Heidi Cecilie Baastad Christensen Ballettdanser

Heidi Cecilie Christensen jobber som ballettdanser på Den Norske Opera & Ballett. I den fjerde luken i vår julekalender skriver hun en tekst til spiseforstyrrelsen sin.

Det er så uinteressant hvordan jeg ser ut.

Jeg trodde aldri jeg skulle bli kjent med deg. Jeg så andre rundt meg sakte, men sikkert komme deg litt nærmere. Jeg tenkte alltid: Du velger aldri meg. Men en dag så var du der. Du kom inn i livet mitt gradvis, men også helt uventet.

Jeg forsto ikke din innvirkning på meg før jeg nesten kollapset en dag på skolen. Du hadde gjort ditt, men vårt forhold var langt fra over.

Fakta Årets julekalender Hva vet vi egentlig om menneskene rundt oss? Årets julekalender har temaet «livsvisdom fra ungdommen». Hver dag frem til jul skriver unge mennesker om hendelser i livet som har formet dem, og som de har lært noe av. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Tilbakemeldinger kan sendes til sid@aftenposten.no. Vis mer

Min nye komfortsone

Dag etter dag fant du flere og flere måter å torturere meg på. Du gravde deg inn i sjelen min helt til jeg ble en person jeg selv ikke kjente. Jeg mistet latteren min og energien forsvant. Til og med mitt forhold til mine nærmeste ødela du.

Men gjorde jeg noe for å stoppe deg? Nei, fordi det å gi slipp på deg var mer skremmende enn å ha deg ved min side. Du som gang på gang gjør masse galt for andre og nå meg, var blitt til min nye komfortsone.

Av en eller annen grunn fikk jeg plutselig mye mer oppmerksomhet da du ble kjent med meg. Jeg ble sett og respektert. Det var nesten som at du satte meg på en pidestall, og jeg raget litt høyere enn alle andre. Jeg fikk mer og mer av det jeg alltid hadde ønsket meg, men samtidig raknet også livet litt etter litt.

Vil ha deg vekk

Du var ikke en misbrukende kjæreste, en dårlig venn, en aggressiv lærer eller en slem stemor. Du var bare en bitte liten stemme bakerst i mitt eget hode som overtalte meg til at et liv uten mat og glede var noe jeg trengte.

Fire år senere er du fortsatt med meg, men jeg har klart å ta litt mer kontroll over deg. Men selv om jeg kan virke normal for de fleste, gjemmer du deg alltid bak hvert hjørne for å skremme meg.

I det siste har du vært med meg hvor enn jeg går. Angsten min for deg er skyhøy, og jeg klarer ikke komme ned på jorden igjen. Det er lettere å ligge under dynen og håpe at du forsvinner. Jeg tør ikke å gå ut og slåss med deg lenger, du har jo alltid vunnet før.

Men samtidig er jeg også så innmari lei. Jeg vil ha deg vekk, jeg vil ha livet mitt tilbake. Jeg vil stoppe å bry meg så innmari mye om hvordan jeg ser ut. Det er jo helt irrelevant!

Fakta Tre kjappe med Heidi Cecilie om jul: 1. Hva er det beste med desember? – Alt er så lyst selv om det er mørkt. Julelysene gjør de lange vinterdagene lettere, og mennesker lyser også opp gatene med julestemning og glede. 2. Hva er den beste julegaven du har gitt? – Det må nok ha vært å invitere min lillesøster hjem til meg på en skikkelig jentekveld med overnatting. Hun lyste opp som solen og sånn glede kan ikke sammenlignes med noe annet. 3. Hva blir det ikke jul uten? – Det blir ikke jul uten «Nøtteknekkeren». Jeg har danset i Operaens produksjon siden jeg var syv år, og jeg håper jeg får danset i den i mange år fremover. Vis mer

Ha det bra

Hvorfor skal min kropp ha noen betydning for min verdi i dette samfunnet? Hvorfor skal jeg bli bedømt av mine egne tanker over hvordan jeg ser ut? Jeg er så sinnssykt lei dette maset fra meg selv, men samtidig klarer jeg ikke stoppe.

Jeg er avhengig av deg, og hvis du forsvinner, føler jeg at jeg mister en del av identiteten min. Men du må forsvinne, jeg kan ikke leve sånn som dette. Jeg trenger kontrollen over mitt eget liv tilbake, og jeg er bestemt på å få det til.

Endringsdagene kommer hver dag, og jeg prøver å gripe sjansen til endring hele tiden. Det er ikke alltid det går, men jeg prøver i hvert fall. Fordi du skal faktisk komme deg ut av livet mitt.

Jeg vil bare si: Ha det bra, spiseforstyrrelse.

