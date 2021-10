Lekser er øving, og alle elever trenger det

Lekser er ikke straff, skriver debattanten.

Lekser er kanskje kjipt her og nå, men du kommer til å være takknemlig for det når du tar videre utdanning.

Farzad Falahatimarvast (17) Styremedlem, Bærum Unge Høyre

«Nå må vi elever ta et oppgjør med hjemmeleksene. For det er faktisk ikke sånn at alle elever klarer å gjøre leksene de får», skriver Helene Borhaug i AUF i et Si ;D-innlegg.

Men lekser er øving, og alle elever trenger det. Lekser er kanskje kjipt her og nå, men du kommer til å være takknemlig for det når du tar videre utdanning.

Lekser hjalp for eksempel meg med å henge med i pensumet da jeg hadde politisk fravær på starten av skoleåret.

Lekser er ikke straff. Lekser er blant annet til for å hjelpe de faglig svakeste elevene, slik at de kan henge med. Noen steder finnes det til og med løsninger for å få hjelp, for eksempel leksehjelp.

Alle har en grunn til å trenge lekser. Men det er ikke staten som bestemmer leksene dine, det er læreren. Derfor må vi også sørge for at lærerne er godt utdannet, akkurat slik Høyre har jobbet for i regjering.

Utdanningen og fremtiden til mange barn og unge avhenger av de leksene som mange mener er kjipe. Utdanning er viktig, og alle elever skal ha mulighet til å lykkes med utdanning i Norge.

