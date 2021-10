Er det mobilen eller jeg som styrer livet mitt?

Winnie Sofie Brækken Stein (19)

44 minutter siden

Når sant skal sies, er mobilen det første jeg ser på når jeg står opp, og det siste jeg ser på før jeg legger meg, skriver Winnie Sofie Brækken Stein.

Jeg har slettet Tiktok og begynt å bruke mobilen mindre. Vet du hva det beste er?

Mandag 20. september ble mobilen min brukt i åtte timer. Tre og en halv av dem var på Tiktok. Hvordan i all verden har jeg tid til det?

Da jeg oppdaget dette, befant jeg meg på hybelen – med en venninne på Facetime på Mac-en og med mobilen i hånden.

Er det virkelig sånn jeg er blitt? Hva skjedde med å faktisk være til stede for den jeg prater med? Hvorfor klarte jeg ikke bare å legge fra meg den mobilen mens jeg pratet?

Når sant skal sies, er mobilen det første jeg ser på når jeg står opp, og det siste jeg ser på før jeg legger meg.

Livet mitt må tas tilbake, vekk fra skjermen, ut fra andres liv og inn i mitt eget.

Det beste

Etter litt tankevirksomhet ble det klart for meg at den mest effektive måten å få bukt med mobilavhengigheten på, var ved å sette meg mål. Mål for hvor lang tid jeg kunne bruke på mobilen og de ulike appene.

Heldigvis finnes det apper for dette også!

Nå, én uke inn i utprøvingen, innser jeg hvor mye jeg har gått glipp av mens jeg har gått med nesen ned i skjermen.

Bybaneturen fra sentrum til Danmarksplass i Bergen sentrum er faktisk ganske fin når man ser ut vinduene.

På vei ned trappen fra utgangsdøren min har edderkoppene vevd nydelig spinn som dugget fester seg i på morgenen, og naboen har malt vinduskarmene.

Men vet du hva det beste er? Fortauskanten kommer ikke så brått på lenger!

Fordeler og ulemper

Dette er kanskje små, enkle ting som du ikke er villig til å ofre skjermtiden din for. Og det finnes mange grunner til at sosiale medier og mobilbruk alltid vil være en del av livet mitt.

Særlig som ny student er sosiale medier veldig greit for å holde kontakt med familie og venner som bor langt unna. Men det kommer ikke uten en viss pris.

For en tid tilbake ble jeg syk og måtte være hjemme fra en konsert. Det var ikke kult å sitte og se på alle de flotte bildene og videoene som ble lagt ut da.

Selvsagt forventer jeg ikke at de andre skal la være å legge ut bilder fordi jeg er hjemme, men hadde ikke sosiale medier fantes, ville jeg kanskje aldri helt vite hva jeg gikk glipp av.

Dette kan også gjelde andre hendelser. For ikke lenge siden snakket jeg med noen som fortalte om skuffelsen de kjente på når de satt hjemme og så andre legge ut bilder av en fest de ikke var invitert til.

Tiktok annerledes

Men Tiktok, som jeg er blitt helt avhengig av det siste året, er noe litt annet. For det første har jeg ikke kontakt med familie og venner på samme måte her.

Primært følger jeg fremmede og påvirkere der. Du vet, sånne som legger ut at de spiser et halvt knekkebrød om dagen, at de alltid er på ferie, og at de har store hus med basseng.

Uavhengig om jeg følger disse menneskene eller ikke, vil de dukke opp på grunn av algoritmene. Du har ikke sjans til å slippe unna. Ubevisst lager man seg en idé om hva alle andre driver med, og at det du selv driver med, er langt mer stusslig.

Dagens oppfordring

Så jeg har altså tatt valget om å slette Tiktok og bruke mobilen mindre. Er det lett? Nei. Går jeg glipp av noe ved ikke å bruke mobilen så mye? Også nei!

Om ikke annet har jeg tid til å kikke, observere, være til stede – og hvis ikke det er et mål i livet mitt, å være til stede, da kan jeg bare pakke sammen.

Dagens oppfordring og utfordring: Legg vekk mobilen litt, bli med ut når ungene er i hagen og sparker ball, titt ut av vinduet på bussen, les en bok. Eventuelt: Ring en venn – skjermtiden regnes ikke når du har mobilen til øret.

