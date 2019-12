Ellinor Lund skriver 6. desember et Si ;D-innlegg om forskjellen mellom gutter og jenter i skolerevyer. Ellinor skriver at kvinner ikke kan komme til topps fordi de er kvinner. Jeg synes denne konklusjonen blir for unyansert.

Revy er en veldig fysisk form for humor. Det er sketsjer, sang og dans. Det er underbukser, temaer som er tabu og man må tørre å by på seg selv. Skolerevyene har ikke et profesjonelt nivå og da blir kontrastene større. Jeg har selv sett at når en jente prøver å danse uten stor suksess, er det ofte flaut og kleint. Når en gutt gjør det samme, er det gøy. Jo mindre «proff» skolerevyen er, jo større er forskjellen på respons. Her er jeg helt enig med Ellinor.

Flinke og morsomme

Jeg er imidlertid uenig i hennes konklusjon på dette problemet. Jeg har vært skuespiller, tekstforfatter og musiker i flere skolerevyer. Nå er jeg inne i mitt fjerde år i revy. Jeg har sett både gutter og jenter som har dritet seg ut, og jeg kjenner flere jenter som har turt å by på seg selv. De har tatt plass på scenen, og de har vært kjempemorsomme. Alle disse har hatt en fellesnevner: De var flinke. De var morsomme.

Den virkelige humorverdenen er ikke som i en skolerevy. Man blir ikke nominert til årets skuespiller ved å kle seg halvnaken og synge en sang om impotens. Han som tar en dårlig piruett over scenen, kommer ikke til topps med mindre han også er en god skuespiller. I det lange løp er det ikke nok å drite seg ut.

Stå på!

Jeg skal ikke påstå at jeg sitter med fasiten på hvordan Humor-Norge fungerer, men jeg har allerede merket at jo proffere settingen er, jo mindre blir det av gutter som er morsomme kun fordi de er gutter. Jeg mener ikke å være kynisk, og jeg mener at forskjellsbehandling er et reelt problem.

Mitt viktigste budskap til deg er: Stå på. Kanskje du klarer det, kanskje ikke. Hvis du når toppen ville jeg vært stolt over at jeg har spilt i samme revy som deg. Dersom du ikke når toppen, kan det være fordi du ikke prøvde hardt nok. Eller at du ikke hadde de riktige kontaktene. Kanskje du bare var uheldig som ikke fikk besøk av de riktige talentspeiderne. Det er ikke sikkert det er fordi du er kvinne.

