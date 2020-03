Samfunnet er mer eller mindre i lockdown. Myndighetene melder om tiltak for å begrense spredning av smitten. Samtidig nyter ungdom skolefri. Sist helg hørte vi om såkalte «koronafester».

Fremtiden er uviss hva angår samfunnet generelt, men også for den oppsiktsvekkenderussetiden. Den kommende russen frykter at russetiden avlyses. For hva er vel viktigere for unge nordmenn enn russetiden?

En uheldig utvikling

Det har lenge pågått debatter om russen. Noen fokuserer på fyll, narkotika, bråk og vold. På andre siden har man de som forsvarer russetiden som en tid man feirer 13-års skolegang med venner. Den bringer jo i all hovedsak med seg mye moro.

Jeg var selv på russebuss, og jeg var naturligvis overbevist om at russetiden var fantastisk. I tillegg satt jeg i russestyret på skolen. Jeg nøt tiden så lenge den varte og angrer ikke.

Imidlertid har jeg blitt noen år eldre nå. Russetiden har gått fra å være en hyggelig tid (særlig før min tid som russ), til å bli en tid som fører til uønsket adferd. Politiet må ta hånd om russen hver dag, og det sendes ut bekymringsmeldinger på løpende bånd.

Uheldigvis lager nok russen mer bråk nå enn tidligere. Dette gjenspeiles i de kontroversielle låtene «russeartistene» tjener mye penger på.

Dette er utgangspunktet for hvorfor jeg vil avskaffe russetiden. Ikke bare for 2020, men for all fremtid.

Privat

Annet å bruke penger på

Det brukes mye penger før og under russetiden. For meg er det hevet over enhver tvil at russetiden er et stort tapsprosjekt, uavhengig av hvilke minner man sitter igjen med.

Dette er penger foreldre bruker på noe så unyttig som buss, van, arrangementer og listen fortsetter. For å ikke snakke om utstyrsleverandørene i bransjen. Et monopol av en annen verden. Her suges det penger ut av ungdommene, og da også foreldrene.

Russetiden vil gjerne koste flere titusener. Jeg innrømmer at min russetid var i det sjiktet.

Men dagens russ må likevel forstå følgende: Det er mye annet de som slenger inn tusenvis av kroner, kan og bør bruke pengene på. I tillegg bør det nevnes at russetiden ødelegger skolearbeid og fritidsaktiviteter. Med den boblen man lever i som russ, ofres naturligvis ikke dette en tanke. Skole og fotball for meg var ikke truet av russetiden. Konsekvensene kom først etterpå.

Avlyse for godt

Skole og søvn bør prioriteres. Man kan umulig være særlig godt forberedt til skole med russetiden hengende over seg.

Det kan vanskelig nevnes land med noe lignende. Da er det vel heller ingen grunn til at lille Norge skal skille seg ut akkurat her? I disse tider er det viktig å unngå smittespredning. Russetiden bidrar ikke til å oppnå dette målet.

Dersom russetiden nå avlyses, bør også neste årene vurderes. Budskapet er klart. Nå er en glimrende mulighet til å avskaffe noe så uviktig som russetiden – for godt.

