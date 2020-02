Det er noen som blir trukket i karakter for ikke å rekke opp hånden i timen. Lærerne begrunner det med at du skal være mer aktiv.

Urettferdige lærere

Dette er uheldig fordi det å rekke opp hånden kan føre med seg et stort press. Du kan være redd for å si noe galt eller at hele klassen skal le av deg.

Når du ikke rekker opp hånden, er det fordi du enten ikke vet svaret eller at du ikke tør å svare høyt i klassen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hvis du har en klasse som er pratsom, så er det ikke alltid lett å bli sett eller hørt. Du har noen som ikke engang rekker opp hånden, men bare skriker ut svaret. Og så har vi de som rekker opp hånden først og roper svaret etterpå. Og vi har de som ikke rekker opp hånden i det hele tatt.

Det jeg synes er urettferdig, er at du skal bli trukket i karakter. Du kan være en helt annen person enn det læreren tror du er. Jeg synes ikke at lærerne bare kan gå ut ifra det de tror.

Kan ødelegge drømmer

Læreren bør ha en mye bedre grunn til å sette lavere karakter, bare fordi du ikke rekker opp hånden ofte nok. Dette synes jeg er urettferdig og rett og slett dumt.

For da kan det hende at du ikke kommer inn på den linjen du absolutt har lyst til å gå på. De fleste linjer på videregåendeskole har et høyt karakterkrav for å komme inn.

Har du fått med deg disse?