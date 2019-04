Mandag vanket fire ungdommer i Rena kommune rundt i gatene og gjorde hærverk. Senere er en video blitt publisert i sosiale medier, der en av de fire tenåringene slår en eldre dame i ansiktet idet hun forsøker å stoppe dem.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

En melding ble senere lagt ut på politiets Facebook-side der de forklarer hendelsen. De skriver at det er opprettet flere saker mot ungdommene, som hører til en ungdomsinstitusjon i kommunen. Gjerningspersonene vil altså trolig bli straffeforfulgt av rettsvesenet.

Så hvorfor ser det norske folk på det som sin plikt å gjøre det samme?

Sjikane og drapstrusler

I løpet av tirsdag kveld var hele sirkuset i gang. Allerede før midnatt hadde 15-åringen som ble filmet i videoen, fått over 4600 kommentarer på sitt nyeste bilde på Instagram, enda flere om man regner med de andre bildene han hadde på kontoen sin. Den er nå slettet.

Privat

De fleste kommentarene var grov mobbing, sjikane og drapstrusler.

Jeg synes det er trist at så mange mennesker ikke tenker seg om to ganger før de skriver noe på sosiale medier, og at de ikke tenker på at konsekvensene av dette kan bli langt verre for gutten enn for damen som ble slått i videoen.

Stol på systemet

Det er ikke til å legge skjul på at det i dagens samfunn er blitt forferdelig enkelt å gjøre feil som kan få store konsekvenser for deg. Jeg synes det er viktig å ha i bakhodet at gutten som er vist i denne videoen, også bare er et menneske. Og det er neimen ikke lett å stå i det hele når man er blitt hele Norges ferskeste folkefiende.

Tusenvis av nordmenn stiller seg i kø og venter på at det blir deres tur å slenge dritt. Den neste kommentaren grovere enn den forrige. Ord har betydning. Noen ord er verre å høre enn andre. Det gjør vondt å høre det fra én person, det er enda vondere å høre det fra en hel nasjon.

Kriminelle handlinger får konsekvenser, og heldigvis har vi institusjoner som skal ta seg av dette. Har vi så lite tillit til rettssystemet at vi føler behovet for å ta jobben i egne hender?

Brutalt

Jeg skal ikke stå her og være moralist og bedreviter. Man får selv vurdere om en hoven leppe er nok til å forvandle noen til Quisling over natten.

Gutten i videoen burde få sin straff. Det han gjorde, var brutalt, men det er også det som foregår på internett. Jeg støtter ingen form for vold – hverken fysisk eller psykisk.

Med et så stort fokus på psykisk helse med pågående debatter hver dag synes jeg det er på sin plass å si at vi burde vite bedre. Ingen mennesker fortjener å bli behandlet på denne måten.

Mer om saken:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.