I nesten to måneder har alle landets elever hatt hjemmeskole. Endelig har skolene fått lov til å åpne. Siden skolene selv har løst situasjonen med hjemmeundervisning, har elevene fått forskjellige erfaringer.

Glemt bort?

Enkelte synes det har vært mange tunge og vanskelige uker, andre synes de har klart å utnytte tiden godt. Men hvordan har bydelene og kommunene sørget for at skolehelsetjenesten har vært tilgjengelig? Hvor ble det av skolehelsetjenesten?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Selv har vi opplevd skolehelsetjenesten som utilgjengelig under hjemmeskoleperioden, og vi sitter med et inntrykk om at flere har det slik. På våre skoler følte vi at helsesykepleierne forsvant da skolene stengte. Hverken bydelene vi bor i eller skolene våre har informert om hvor eller hvordan man kommer i kontakt med tjenesten, eller om det i det hele tatt var mulig.

Privat

Ole S. Haug

Spesielt i tiden vi er i nå, er det viktig at helsesykepleieren er tilgjengelig. Enten om man har opplevd noe vondt i hjemmet, man trenger råd eller bare noen å snakke med, er helsesykepleieren gjerne den første man tenker på.

Å snakke med noen

Kanskje har man bygget et godt og trygt forhold til vedkommende, slik at det er utfordrende å snakke med andre. Det var en periode hvor det ikke lenger var lav terskel for å få hjelp. For selv om skolen er flyttet hjem, forsvinner ikke behovet for å snakke med noen.

Siden skolehelsetjenesten er en oppgave for kommunene og bydelene, er det også forskjellige løsninger fra sted til sted. Så denne meldingen går ut til alle landets kommuner og bydeler:

Nå som skolene er åpnet og samfunnet startes opp sakte, men sikkert, risikerer man en ny smittebølge. Dersom dette ender opp i en ny runde med hjemmeskole, sørg for at skolehelsetjenesten fortsatt er tilgjengelig slik at de som trenger det, får hjelp.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.