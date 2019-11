Forbudet mot homoterapi blir av noen kalt «et angrep på ytringsfriheten». Noen tror at det er en rettighet i vårt demokratiske samfunn å tilby homofile terapi som skal hjelpe oss med å holde oss unna en «homofil samlivsform».

For meg virker det som om enkelte ikke har forstått at du bør få terapi når du er deprimert, ikke homofil.

Hva med «kristenterapi»?

Det virker som om debatten i dag går mellom tilhengere av forbud og motstandere av forbud, hvor sistnevntes frontfigurer er kristne.

For å sette debatten i et annet perspektiv: Hadde pipen fått en annen lyd om debatten handlet om «kristenterapi»? Hva om en det var terapi for kvinner, som skulle overbevise dem om å bli mindre selvstendige?

Forbudet skal verne ungdom

Jeg kommer selv fra en kristen familie og har fått relativt frie tøyler til å leve som jeg vil, og ta mine egne valg om min egen legning. Om jeg derimot hadde blitt tilbudt terapi i mine tidlige ungdomsår, vet jeg at 13-årige meg var mye lettere å manipulere enn den jeg er i dag.

Homofiles behov for beskyttelse fra konverteringsterapi er større enn religionens behov for å konvertere.

Forbud mot homoterapi skal hjelpe de ungdommene som må vernes mot psykiske overgrep og krenkelse av egen selvbestemmelsesrett.

Forbud er ikke et inngrep

Et forbud mot konverteringsterapi er ikke et inngrep i din ytrings- eller trosfrihet, derimot er det et inngrep som hindrer andre i å behandle homofile og lesbiske som syndere. Å tilby homoterapi er langt ifra en rettighet, det er en undertrykkende praksis som krenker en stor del av Norges befolkning.

Det er derfor ikke et inngrep i demokratiet å forby homoterapi.

Tvert imot, å forby homoterapi er å komme et skritt nærmere det inkluderende samfunnet vi bør strekke oss mot å bli.

