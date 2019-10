Jeg er ikke lærerens hjelper. Jeg er ikke lærerens favoritt. Jeg er ikke en stjerneelev. Jeg elsker ikke skolen.

Men jeg har respekt for de virkelig gode lærerne som hver dag bidrar til at elever over hele landet får en bedre hverdag. Jeg har respekt for de lærerne som bryr seg og engasjerer seg i elevene sine liv.

Og jeg setter pris på at jeg selv har en slik lærer.

Gir meg ikke opp

Jeg vet selv at jeg ikke er en elev som alltid er lett å omgås. Jeg snakker litt for mye og jobber litt for lite. Jeg tuller litt for mye og fokuserer litt for lite. Men du gir meg ikke opp.

Du får meg til å finne fokus når det trengs. Og du ser meg. Når jeg har behov for noen å snakke med. Når jeg har dårlige dager.

Du ser meg og hjelper meg når jeg får panikk under vanskelige fagsamtaler. Når jeg synes noe er vanskelig. Selv når du har en dårlig dag, lar du aldri det gå utover meg og mine medelever.

Du ser meg, og du lytter til meg.

Én ting å si

Det kunne vært slik at jeg ble født i en annen del av verden. Hvor myndighetene og lærerne ikke hadde tro på god utdanning og gode lærere.

Jeg er glad for at jeg er født her i trygge, gode Norge. Jeg er glad for at jeg har lært å finne glede i kunnskap.

Jeg har det ikke alltid bra. Jeg gjør det ikke alltid bra på skolen. Men du ser meg for den jeg er. Og du bidrar til at jeg tør å være den jeg er.

Jeg tror ikke du selv vet hva slags innvirkning du har hatt på livet mitt. Du vet nok ikke selv at jeg setter pris på å ha deg som lærer. Men uansett om jeg skuffer eller overrasker, og uansett om jeg er en god eller dårlig elev – så er du der, og du bryr deg.

Derfor har jeg bare én ting å si: Takk.

Aftenposten kjenner skribentens identitet. Vi publiserer anonymt fordi eleven ikke vil at teksten skal oppfattes som smisk.

