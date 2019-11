10.-klasseelever over hele landet skal snart søke seg inn på videregående skole. Gjennom faget utdanningsvalg skal elevene lære å tørre å ta utradisjonelle og riktige valg.

Slik faget er på mange skoler i dag, er det derimot ikke det man lærer. Utdanningsvalg er ikke et godt nok fag!

Læreplanen forteller at faget skal brukes slik at elever kan finne skolen og utdanningen som passer dem best. Læreplanen forteller også at man skal bli mer bevisst på kjønnsperspektivet i utdanning og yrker.

Utdanningsvalg blir nedprioritert

Problemet er at utdanningsvalg er et fag som blir bortprioritert. Skoler bruker faget som timer der elever kan øve til prøver og eksamener. Et fag hvor elevene kan få gå hjem fra skolen litt tidligere, et fag hvor lærere dukker opp uforberedt og tar ting litt på sparket.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er jo ikke bra at et fag som skal hjelpe oss ungdom å ta det riktige og viktige valget om videregående, blir bortprioritert kun for å dra hjem fra skolen 60 minutter før!

Faget skal få frem at det er bra å velge utradisjonelle veier. For i Norge i dag er det slik at det er utrolig skjev kjønnsfordeling på ulike utdanninger.

På elektrofag er 94 prosent av elevene gutter. På helse og oppvekst er 80 prosent jenter og 20 prosent gutter. Dette er store forskjeller.

Da jeg gikk i tiende og skulle lære om hvorfor helse og oppvekst var et bra fag for både gutter og jenter, var det fire jenter som holdt foredraget. Null gutter. Dette er ikke særlig motiverende for gutter som kan synes det er vanskelig å velge noe utradisjonelt.

Feltbesøk fremfor grå presentasjoner

Utdanningsvalg er et fag hvor man virkelig kan få til variert undervisning. Jeg tror mange hadde likt faget mye bedre om det var mer praktisk. Tenk deg om du kunne få besøke et naturbruk for å lære om hvordan de lærer og underviser der. Tenk om du kunne få være med i et studio en dag medieelever lager en reklame.

Hadde ikke det vært mye mer motiverende enn å høre på en uengasjerende presentasjon, holdt av en lærer som ikke har noen egenerfaring med faget?

Hvis skoler hadde vært villige å ta faget mer seriøst, så er jeg sikker på at elever kunne funnet utdanninger som virkelig interesserer dem, og det kunne også hindret frafall i videregående opplæring.

Faget påvirker fremtiden mer enn de fleste andre

Til deg som leser dette. Tenk deg godt om. Kan du, etter å ha hatt utdanningsvalg på ungdomsskolen, slik læreplanen forteller at man skal, fortelle kort om alle de ulike utdanningsvalgene som finnes? Jeg tviler på det. Jeg tror et mindretall av elever vil kunne gjøre dette, fordi faget har vært bortprioritert.

Derfor vil jeg si noe til ungdomsskoler over hele landet. Vær så snill å ta dette faget alvorlig.

Det vi lærer i dette faget, kan påvirke fremtiden vår mer enn de fleste andre fag, og dere har vel ikke lyst til at vi skal ende opp med å ha tatt feil utdanningsvalg på grunn av dårlig informasjon fra dere? Det tror jeg ikke.

