Drag har ikke bare gitt meg glede, men også visdom. Jeg vil dele den med dere.

Marius Natland 22 år og drag-artist

6 minutter siden

Ha på deg de klærne du ønsker, og driv med den hobbyen du vil, skriver Marius Natland. Selv sminker han seg til sitt alter ego «Artica».

Etter at jeg begynte med drag, har jeg kjent på en enorm selvtillit. Med og uten sminke.

Mitt navn er Marius Natland, jeg er 22 år gammel og har en litt uvanlig hobby. Jeg driver nemlig med en skeiv kunstform som kalles drag. Drag har ikke bare gitt meg glede gjennom hæler, parykker, paletter og glitter, men også livsvisdom jeg vil dele med dere. Da må vi skru tiden tilbake til januar 2018.

Jeg var alene hjemme. Klokken hadde akkurat bikket 22.00. Jeg hadde spart opp penger etter jul og gått til innkjøp av utallige sminkeprodukter. Sminkeprodukter som skulle transformere meg fra Marius til mitt alter ego «Artica». Stresset jeg kjente på da jeg kom hjem, og skammen over at jeg som gutt hadde handlet inn noe som samfunnet mente var for jenter, var borte. Nå var det bare meg, sminken og speilbildet mitt som var i fokus.

Alle komplekser forsvant

Timene gikk, og desto mer sminke jeg påførte, desto mer kjente jeg på en følelse jeg ikke var veldig vant med: Jeg kjente på selvtillit. Alle komplekser forsvant, og jeg klarte ikke å la være å «føle meg selv». Det var en følelse jeg i flere år fremover skulle kjenne mer på – men kun når jeg sminket meg til en «annen» person.

I 2021 fikk jeg en åpenbaring som kom som lyn fra klar himmel: Hvorfor kommer selvtilliten bare frem når jeg er i drag, men ikke ellers? Jeg hadde slått meg til ro med at selvtilliten var som et plagg i skapet som jeg tok på når jeg var alene foran sminkespeilet. Så slo det meg. Sminken var bare et utløp for den selvtilliten som jeg allerede hadde, men ikke tillot meg å kjenne på.

Hva liker du med deg selv?

Kjærlighet for seg selv er ikke en prosess som skjer over natten. Det er en individuell prosess som må ta den tiden det tar. Se på deg selv i speilet. Prøv å legge fra deg alle komplekser, og fokuser heller på det du liker med deg selv. Selv om det bare er en tann. Ha fullt fokus på hvor mye du liker den tannen. Etter min erfaring vil dette åpne øynene dine mer for hvor mye annet du liker ved deg selv, og fokuset på komplekser vil forsvinne.

Ha på deg de klærne du ønsker, og driv med den hobbyen du vil. Ikke la samfunnets forventninger og krav hindre deg i å gjøre det som får deg til å føle deg bra (så lenge det er innenfor norsk lov).

