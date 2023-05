Slik var det å være elev da Utdanningsdirektoratet strøk i å holde eksamen

Det ble kaotisk start for mange avgangselever da eksamen i norsk hovedmål skulle avlegges mandag morgen. Her fra eksamen i norsk på Åssiden videregående skole mandag 22. mai.

Jeg vurderer å gi dem nedsatt i adferd for respektløs oppførsel.

23.05.2023 19:28

Lukas Hay Sætre skrev i Si ;D at han ga Utdanningsdirektoratet (Udir) 2+ etter sidemålseksamen sist fredag. Etter norskeksamen på mandag gir jeg dem stryk og anmerkning for forsentkomming. Jeg vurderer også nedsatt i adferd for respektløs oppførsel.

Jeg var forberedt på å ta eksamen klokken ni mandag morgen. Godt forberedt. Jeg var derimot ikke forberedt på å sitte å trykke «refresh» på pc-en min i nærmere 80 minutter.

Sliten av uvissheten

Klokken 09.00 var jeg klar for å skrive en tekst.

Innen klokken var 10.00 hadde jeg stresspist all maten min, og jeg hadde begynt å tenke at eksamen ville bli avlyst.

Klokken 10.13 var jeg sliten av lang tid med uvisshet.

Da jeg endelig kom inn, var jeg egentlig mest overrasket. Jeg var ikke lenger forberedt på å skrive.

Utgangspunktet mitt for å vise min norskfaglige kompetanse på en eksamensdag var drastisk redusert etter lang tid med usikkerhet.

I klassen min var det enkelte elever som kom inn allerede klokken 09.00. Disse elevene har fått nærmere én og en halv time mer til å svare på samme oppgaver, siden alle elever i Oslo fikk utsatt tid til klokken 15.30.

Dette er åpenbart urettferdig.

Ulike vurderinger

Da jeg endelig var ferdig med denne prøvelsen, kunne jeg lese i avisene at elevene i Møre og Romsdal hadde fått eksamen avlyst, og at enkelte andre elever ble sendt hjem uten å ha gjennomført eksamen.

Ved opptak til høyere utdanning skal jeg altså konkurrere mot elever som hadde mer tid enn meg, eller som ikke måtte ta eksamen.

Et av hovedargumentene for å gjennomføre nasjonale eksamener er at elever skal kunne vurderes likt etter å ha hatt like forutsetninger. Hovedmålseksamen i år kunne knapt ha vært mer ulik. Derfor må eksamen annulleres.

Jeg har lært på skolen at man skal lære av sine feil. Som Lukas skriver, var det også problemer med sidemålseksamen sist fredag.

Udir var godt kjent med dette og hadde lovet skolene at problemet ville være løst innen mandag. Dette har vært en varslet katastrofe!

Hvem får anmerkning for dette?

