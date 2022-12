Julen 2014 forsto jeg at ikke alle barn er like heldige som meg

Som når barn innser at julenissen kun er en utkledd slektning, falt mitt bilde av verden i grus denne julen, skriver innsender. Bildet viser William fra den aktuelle julen 2014.

Den største norske løgnen er at det er tanken som teller.

Hendelsen jeg aldri kommer til å glemme, var julaften 2014. Ni år gamle meg skulle prøve en genser jeg hadde fått til jul. Idet genseren var på vei over hodet, så jeg vaskelappen. På lappen leste jeg «Made. in. Bang-la-desh.» «Wow», tenkte jeg – en genser fra andre siden av Jorden.

Ferdig påkledd løp jeg stolt inn til mine eldre søsken på kjøkkenet. «Jeg har en genser fra Bangladesh!» sa jeg. «Tror du de bruker slike der?» var det som møtte min begeistring. «Gjør de ikke det, da? Den er jo laget der?» spurte jeg usikkert. Med det var julefreden brutt.

Historien om barnearbeid

Ufiltrert ble jeg fortalt historien bak genseren. En historie om hvordan barn på min alder syr gensere fremfor å gå på skolen. Ikke for lommepenger, men for å overleve. Jeg stormet gråtende til soverommet. Spørsmålene kvernet: Hvorfor er det lov? Hvordan er det mulig?

Som når barn innser at julenissen kun er en utkledd slektning, falt mitt bilde av verden i grus denne julen. Urettferdigheten i verden stakk dypere enn min egen leggetid og begrensninger i skjermtid og smågodt. Mye dypere.

Påvirket mine valg i dag

Julen er en tid for kos, men også for å løse verdensproblemer rundt middagsbordet. Som yngst av seks søsken fikk jeg ingen fortrinn i diskusjonene i oppveksten, og møtet med virkeligheten ble nok litt for hardt den julen i 2014.

Dette juleminnet sitter fortsatt i meg. Det ga meg retning i hva jeg ønsker å bruke stemmen min til. Det påvirker valgene jeg tar i hverdagen.

Den største norske løgnen er at det er tanken som teller. I løpet av julekvelden deles det ut gaver for milliardvis av kroner, fordi tanker ikke teller. Det viktigste er ofte ikke om gaven er nødvendig, men at det blir gitt gave. I løpet av livet eier vi i snitt 2500 klesplagg og 42 mobiler. Dette er ofte varer som er produsert i land der arbeidsforhold og rettigheter er fremmedord.

For å produsere T-skjorten din behøver man omtrent 1400 liter vann. Det tilsvarer mer enn 10 fulle badekar. Ditt årlige klesforbruk forårsaker like mye CO₂ som å kjøre 2000 kilometer med bil. Ved tjueårsalderen tilsvarer klesforbruket til deg eller meg en kjøretur rundt ekvator.

Vis omtanke for andre

I dag er det over 200 millioner barnearbeidere i verden. De jobber blant annet for å gi deg og meg billige varer. De høster kanskje kaffen du drikker på morgenen, de syr kanskje klærne du går med, og de gleder seg kanskje ikke til jul. Vi må ofre dem en tanke.

Jeg savner den yngre meg. Jeg savner empatien, oppriktigheten og idealismen. Jeg har så mye å lære av gutten som gråt da han fikk høre om barnearbeid for første gang. Denne julen vil jeg bli mer som ham.

