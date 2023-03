Mange unge jeg kjenner, er positive til plantebasert mat. Men noe står i veien.

30.03.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Jeg er vegetarianer og har flere ganger opplevd at klassekameratene mine har lyst til å smake en bit av lunsjen min fordi det har sett så godt ut. Reaksjonene deres er som oftest positive.

Derfor tror jeg at en «vegonorm» i kantinen på norske skoler hadde fungert bedre enn du kanskje skulle tro.

Hovedsakelig plantebasert

«Vegonorm» vil si at maten som hovedsakelig serveres, er plantebasert, men om du har spesielle behov, kan du få servert kjøtt. Med en slik norm på skoler ville flere elever og lærere sett at plantebasert er et godt alternativ til kjøtt. Samtidig ville utslippene til skolens kantine gått ned.

Også skolekiosker kunne fått inn flere plantebaserte snacks-alternativer og senket prisen på disse. Plantebaserte matvarer er ofte mye dyrere enn liknende varer med animalsk innhold.

Har ikke råd

For at vi skal få ned utslippene våre i Norge, må alle bidra litt. Og jeg mener ikke at alle skal bli veganere, men at de som velger plantebaserte alternativer, ikke skal måtte betale mer når de tross alt bidrar mer til utslippskutt enn dem som velger animalske produkter.

Flere av vennene mine har reagert på forskjellen i prisen på min og deres lunsj, selv når vi velger noe som nesten er likt. Jeg har også hørt dem si at de gjerne skulle kjøpt den plantebaserte versjonen, men at de ikke har råd.

Jeg tror ikke at en vegonorm i skolen vil være skadelig. Jeg tror heller ikke at mange ungdommer vil velge matbutikken på hjørnet fremfor kantinen.

For at det ikke skal skje, trenger vi at den plantebaserte maten som serveres, er ting folk kunne tenke seg å spise. For eksempel smørbrød, pølser, burger og så videre. Det trenger ikke kun å være suppe og stekte grønnsaker.

