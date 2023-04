Ikke kjøp deg hytte for å prise naturen

Jeg tror pusterommet mange søker på fjellet, egentlig ikke handler om å bli alene med naturen, men om å komme seg litt vekk fra det vante, skriver Helene Sofie Smit.

Mange av oss reiser ikke lenger bort fra byen, men tar den like godt med oss til hytta. Hva er poenget med å reise bort da?

02.04.2023 19:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Vi trenger alle et pusterom. Noen finner det alene under dynen, andre finner det gjennom en bok eller Netflix, og mange finner det ute i naturen.

Nå i påsken er det mange som rømmer opp til sol, snø og fjellandskap. Flere forskere og terapeuter har begynt å peke på naturens og horisontenes egenverdi som et sted å søke tilflukt, og de oppfordrer nordmenn til å komme seg ut av byene og opp i høyden. Men denne folkevandringen har sin pris. En pris som de siste årene er blitt tydeligere og tydeligere.

Fakta Si ;D-spaltistene Helene Sofie Smit (17) er elev på Oslo by Steinerskole. Hun er fylkesleder i Viken Natur og Ungdom, ungdomsrepresentant for Kristensamfunnet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og frivillig i Røde Kors Omsorg. Hun er én av seks spaltister som skriver i Si ;D hver mandag. De andre er: Stine Bentzen

Osman Farah

Zaineb Abdulsatar

William Matteus Fonn

Johannes Vang Vis mer

Tar med oss byen til hytta

Mange kommuner har slitt med store spenninger om hvor mange hytter det skal være, og hvor. I Norges fjerde største hyttekommune Rauland begynte et hytteopprør i 2021, og i Valdres tok Avisa Valdres i 2020 et dypdykk i problemstillingene gjennom en artikkelserie de kalte hytteparadokset.

Mye av stridens kjerne ligger i at hyttefolket legger igjen mye penger, både i form av handel på sportsbutikker og matbutikker, bruk av alpinanlegg og at de har behov for tjenester som vaktmestere og brøytemannskap.

På den andre siden kan alle disse oppsidene og den store etterspørselen etter hytter føre til at terskelen for å bygge flere og flere blir lavere. Hyttene er også blitt større og større, og mange har flere etasjer, dusj, Chromecast og boblebad. Sagt med andre ord: Mange av oss reiser ikke lenger bort fra byen, men tar den like godt med oss til hytta. Og hva er poenget med å reise bort da?

Avsporing av debatten

Jeg forstår veldig godt trangen til å reise opp i fjellet, jeg kjenner på den hele tiden selv. Reise til et sted der horisontene er litt lengre, lyset er litt hvitere og kulden og solen river i kinnene.

Jeg forstår også at det er lett for kommunene å gå for løsninger som gir faste arbeidsplasser raskt. Men jeg er redd vi i mange kommuner har gått fra å bygge ut til å bygge ned. I fjor ble det ferdigstilt rekordmange hytter, og i 2021 ble det satt rekord for antall tillatelser. Hvis vi fortsetter i dette tempoet, kan det nå et punkt der naturen er så rasert at det ikke er noe hyggelig å være der lenger.

Noen har pekt på at fremtidens hytter burde bygges tettere og høyere, men jeg mener det er en avsporing av debatten. Det er ikke fornuftig å bygge ut flere hus som kun skal brukes på fritiden, hverken i høyden eller bredden. Vi burde heller få i stand løsninger som gjør det mulig for flere å ta i bruk de hyttene som allerede er bygget.

Omstilling

Jeg tror pusterommet mange søker på fjellet, egentlig ikke handler om å bli alene med naturen, men om å komme seg litt vekk fra det vante. Hvis målet er å være alene i naturen, skjønner jeg ikke at man kan tilbringe helg på helg i en hytteby.

For noen handler kanskje ikke jaget etter fjellet om å komme seg bort fra byen, men om at naturen ligger mer tilgjengelig for dem på hytta. Og tilgjengelig natur kan det legges til rette for rundt storbyer også, slik at vi kanskje kan dra litt sjeldnere og dele på fjellheimen.

Jeg forstår at det vil bli en omstilling, og at det kan medføre tap av inntekter for de som bor på disse små stedene. Nettopp derfor er ikke hyttepolitikk et ansvar som kan hvile på skuldrene til hver enkelt kommune. For dette er en av de største omstillingsprosessene vi har når det kommer til naturforvaltning, og det vil kreve både politisk vilje og penger. Og det er noe vi må bestemme oss for i fellesskap.

