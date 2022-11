Kristeleg Folkeparti er kristendomens største fiende

Dordi Lerum Sentralstyremedlem, Senterungdomen

6 minutter siden

Eg trur at kristendomen for mange, særleg unge, er vorten synonym med KrFs konservative verdisyn, Dordi Lerum.

Med «kristeleg» i namnet sitt kan det jo tolkast som om partiet representerer ei større gruppe enn det dei faktisk gjer.

Er du abortmotstandar, eller?

Hatar du homofile?

Ser du ned på kvinner?

Dette er haldningar ein kan bli møtt med dersom ein fortel at ein er kristen i Noreg i dag. Når skal Kristeleg Folkeparti forstå at dei er med på å bygge opp eit stigma og ein skam rundt det å vere religiøs i dagens samfunn?

Gjennom heile oppveksten min har eg sunge kristne songar i barnekor og nyfiken følgt med på flanellografen på vekentlege bedehussamlingar. Eg er døypt og konfirmert og reiser i kyrkja på sundagar dersom eg har høve. Trua mi er likevel ikkje noko eg snakkar så høgt om.

Representerer alle?

Statistikk og forsking syner at eg ikkje er den einaste. Ungdom vegrar seg arrow-outward-link for å dele om tru på sosiale medium i frykt for å bli stigmatiserte. I tillegg er stadig færre nordmenn kristne, og aldri før har så få konfirmert seg i kyrkja.

Samstundes kan det for mange framstå som om Kristeleg Folkeparti representerer alle kristne når dei snakkar om abort og pride. Partileiinga klarar til dømes ikkje å svara på om dei er for sjølvbestemd abort eller ikkje, og dåverande nestleiar i KrFU, Joel Ystebø, fekk mykje støtte i vår då han uttalte at han ønskte abortforbod arrow-outward-link i Noreg. I juni i år sa partileiar Olaug Bollestad til NRK arrow-outward-link at pride for barn er problematisk, og fleire partimedlemmer uttrykkjer med jamne mellomrom skepsis til pride.

Med «kristeleg» i namnet sitt kan det tolkast som om at partiet representerer ei større gruppe. Men det å vere kristen, eller ein del av eit anna trussamfunn eller religion, tyder ikkje at ein deler KrFs haldningar knytta til abort eller skeive.

Fører til distansering

Det er ironisk at Kristeleg Folkeparti seier dei ynskjer eit samfunn med kristne verdiar og at fleire skal få utøve sin religion, når dei sjølv bidreg til at folk distanserer seg frå religionen. Eg trur nemleg at den for mange, særleg unge, er vorten synonym med KrFs konservative verdisyn i dei nemnde sakene. Da er det ikkje rart at fleire kvir seg for å seie at dei trur på Gud.

Å bli konfrontert med partiets ytterleggåande politiske standpunkt er ikkje noko kjekt når ein trur på ein Gud som er like glad i alle.

På tide med endring

Eg meiner at det er sunt og bra å ha eit mangfald av religionar i Noreg. Og uavhengig av om ein er kristen eller har ein annan religion, trur eg dei aller fleste unge religiøse meiner at alle er like mykje verd uavhengig av kjønn, legning eller bakgrunn.

No er det på tide at KrF legg frå seg sine forkastelege haldningar og tek seg ein tur til notida, før endå fleire sluttar å kalle seg kristne på grunn av stigmaet dei bidreg til. Å grunngje politikk i religion er skadeleg for alle partar.

