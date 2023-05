Brillene mine koster mer enn det min mor får utbetalt i løpet av én måned

Kjære regjering og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) (på bildet): Hvordan skal jeg betale for brillene mine? spør debattanten.

Regjeringen må åpne øynene. Brillestøtten er altfor lav.

19.05.2023 07:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Mitt gjennomsnittlige brillepar koster mer enn det moren min får utbetalt i løpet av én måned. Kjære Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, hvordan skal jeg betale for dette?

Nav utbetaler maksimalt 4850 kroner i brillestøtte i året, avhengig av brillestyrken du trenger. Dersom brillene koster mer enn dette, må du betale det resterende beløpet selv.

58.000 kroner jeg ikke har

Men det betyr ikke at alle har pengene til å betale det resterende beløpet. I min situasjon går det ikke.

Jeg er ekstremt langsynt, og uten briller ser jeg nærmest ingenting. Da jeg gikk i syvende klasse, ble det oppdaget at jeg trengte briller. Jeg trengte da briller med styrke +8 på begge øynene.

Glassene og innfatningen kostet fort 18.000 kroner, inkludert brillestøtten.

Jeg er 17 år og student, foreldrene mine er uføretrygdet og skilt. Jeg har brukt briller i seks år, og hverken synet eller økonomien er blitt bedre.

I løpet av disse seks årene har jeg vært nødt til å bytte briller fem ganger. Summen av dette er 58.000 kroner. 58.000 kroner jeg ikke har.

Det tilsvarer det moren min får utbetalt i løpet av fire måneder. Og mitt gjennomsnittlige brillepar koster mer enn det hun får utbetalt i løpet av én måned.

Det er under ett år til jeg er 18 år. Da får jeg ikke lenger brillestøtte. Hvordan skal jeg kunne betale for brillene mine på egen hånd?

Skaper forskjeller

Den nåværende regjeringen er så glad i å si at den minsker forskjeller. Men ved ikke å dekke utgiftene til dem som trenger briller, skapes heller forskjeller.

Brillestøtten til barn under 18 år gjelder kun for ett brillepar i året. Om du skulle være så uheldig å ødelegge brillene dine eller får endring i synet mer enn én gang, blir ikke det dekket.

Det er ikke alle som har pengene til å betale for flere briller i løpet av ett år. For eksempel aleneforeldre med barn i barnehagen. Prøv å forklare til et barn på fem år at det ikke kan delta i ulike aktiviteter fordi det er for stor fare for å ødelegge brillene.

Disse barna vil også være forhindret fra å lære å lese.

Kan ikke se

Eller hva med studentene som fra høsten av, får utbetalt 9403 kroner i måneden. Hva skal de gjøre om de trenger briller, men ikke har penger nok? Dette kan resultere i at de ikke får fullført studiet sitt, fordi de rett og slett ikke kan se.

Dersom studenter ikke gjennomfører studiene, vil det vel koste staten mye mer enn om den bidrar til å dekke brillene?

Ifølge Statistisk sentralbyrå brukes det 223 milliarder kroner på utgifter til utdanning. Er ikke det penger landet ønsker å få noe igjen for?

Åpne øynene

73 prosent av befolkningen over 15 år bruker synshjelpemidler. Er det rettferdig at de skal ha en avgjørende ekstrakostnad?

Nok er nok. Det er på tide at regjeringen åpner øynene for dette problemet. Ikke å øke brillestøtten, er skammelig. Løsningen er enkel. Konsekvensene av å la være er store, og økonomisk belastende. Det er på tide at regjeringen gjør noe nå.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!