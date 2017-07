Alida (18) anbefaler: 90-tallets store latina-popstjerne, Paradise Hotel og bestefarstegninger

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I den nye spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Alida de Lange D’Agostino (18), fra Bergen.

Film å se:

Coraline: Jeg kjenner pr. dags dato mange som ennå ikke har sett Coraline, og det sjokkerer meg. Animasjonen er unik og fortryllende.

Hver gang jeg ser den på nytt, oppdager jeg nye underliggende detaljer og problemstillinger. Den slutter aldri å overraske.

TV-serie å binge:

Paradise Hotel Norge: Alle sesongene. Ikke spør, bare se.

Rune Bendiksen

Musikk å lytte til:

Dreaming Of You av Selena: Ikke Selena som i Selena Gomez, men Selena som i 90-tallets største latina-popstjerne. «Dreaming Of You» er en nydelig sang med eventyrlige vibber. Den er fin å lytte til i stadiet mellom våken og drømmende.

Bøker å lese:

Molly Moon: Den første Molly Moon boken bisto meg i overgangen fra irritabel «tween» til litt mindre irritabel «teen».

Molly er en jente i et barnehjem som oppdager at hun har evnen til å hypnotisere menneskene rundt seg. Jeg dagdrømmer fortsatt av og til om at jeg har de samme evnene.

Instagram-konto å følge:

@drawings_for_my_grandchildren: Det er en instagramkonto verdt å følge. Kontoen drives av en bestefar som poster tegninger til sine koreanske barnebarn hver dag. Bestemoren skriver historier til tegningene.

Det er veldig oppløftende og betryggende når en ny tegning dukker opp i instagramfeeden.

Aktivitet å sjekke ut:

Skøyter: En aktivitet mange av oss glemmer etter barneskolen, er isskøyting. Det er litt kleint å stå på skøyter i en ishall alene, men det er utrolig artig å stå på skøyter i en ishall med gode venner.

Braden Barwich/unsplash

Sted å dra på ferie:

Aarhus i Danmark: Selv om danskebåten er selve definisjonen på harry, er det ingen som kan nekte for at det er artig med harryturer i ny og ne.

Aarhus er som en litt mer spennende Bergen.

Været er bedre, og kulturtilbudet er fantastisk. Aarhus kunstmuseum (ARoS) er et reisemål i seg selv. I tillegg er illusjonen om at danske varer er billigere enn norske varer, gøy. I hvert fall så lenge man befinner seg i Danmark.

Tom Roche / Shutterstock / NTB scanpix

