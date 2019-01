«Dagens ungdom må bli sintere, mer opprørske slik det var før!» gjentok han igjen. Partimedlemmet satt på et medlemsmøte der jeg deltok som innleder, og jeg vet at han mente det godt. Han ønsket at flere unge skulle engasjere seg og påvirke politikken, men likevel er det vanskelig ikke å bli irritert. Det er ikke første gang jeg møter folk som ber dagens unge ta mer til gatene og bli mer engasjert.

Fakta er at de bommer.

Fakta: Internrevisjonen ung Hver tirsdag rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Agnes Nærland Viljugrein er tidligere leder i Oslo AUF, nå sentralstyremedlem i AUF.

Etter 22. juli 2011 steg medlemstallet i norske politiske ungdomspartier med mer enn 10.000 medlemmer, og tallet har holdt seg stabilt siden.

Norske ungdommer er i høyeste grad engasjerte. Denne spalten er et levende bevis på det, selv om vi ikke er det på samme måte som ungdom var før.

Vi vil være med å bestemme

Dagens ungdomsgenerasjon finner seg ikke i å bli stilt på sidelinjen eller utelukkende fungere som påvirkningsorganer. Og det er ingenting galt med ungdomsråd, men det nytter ikke å komme med råd når rådene ikke blir lyttet til.

For selv om dagens ungdom fortsatt både demonstrerer, boikotter og protesterer mot politikerne, er det en forskjell på oss og 60-tallets ungdomsopprør: Vi vil være med å bestemme, og det skulle det bare mangle at vi fikk lov til.

Klimakrisen, høy migrasjon, økt sentralisering og en voldsom digitalisering er bare noen av de aller største utfordringene landets politikere er nødt til å løse, lokalt og nasjonalt. Da nytter det ikke at de politikerne som får si sitt i sakene, er de som ikke må forholde seg til konsekvensene. Å kalle oss «generasjon alvor» er en hersketeknikk som brukes mot oss unge, men det betyr bare at vi er klare til å være med og bestemme.

Du kan få til akkurat det du vil

Arbeiderpartiet er partiet i Norge med flest stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter og kommunestyremedlemmer i Norge. Med andre ord også størst mulighet til å påvirke representativiteten i politikken. For politikken trenger ungdom fra distriktet som kan jobbe mot fraflytting i kommunen og ungdom med minoritetsbakgrunn som har løsningen på hvordan vi får flere folk i jobb.

Nå velges listene til kommunevalget i hele landet, og det er på tide å flytte ungdommene høyere opp enn «vippeplassen» som kan ryke hvis man gjør et dårlig valg i kommunen.

Og til deg som er ung og stiller til valg for aller første gang: Kanskje du er 17 eller 18 år og lurer på om du har det i deg? Du kan få til akkurat det du vil. Still til valg og krev den plassen!

For det har både du og fremtiden alt å vinne på.

Agnes Nærland Viljugrein har vært aktiv Si ;D-skribent siden hun var 15 år. Nå fyller hun snart 22 og takker for seg som fast spaltist. Her er noen av hennes mange gode bidrag:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.