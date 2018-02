Marie (16): Ungdommen overreagerer, press er ikkje så farleg

Alle veit at den perfekte ungdom ikkje finst. Vi har ikkje ein definisjon på perfekt, så kvifor skal vi prøve å oppnå det umoglege?

Unge i dag klagar over at det er altfor mykje press, men det dei ikkje innser, er at press kan vere bra.

Alle veit at press kan føre til psykiske og fysiske lidingar, men det er viss det går for langt. Media snakkar stort sett berre om dei negative sidene med press.

Vi veit at mange unge i dag slit med press retta mot kropp og skule. Dei er avhengige av kor mange likes dei får på Instagram og om dei får perfekt snitt.

Unge har eteforstyrringar fordi dei trur dei er for tjukke. Dei har depresjon på grunn av press og stress.

Gir jobbgaranti

Men press er naudsynt. Utan press ville vi ikkje prestert så bra som vi gjer. Viss vi ikkje hadde hatt press i skulen, hadde store delar av elevane ikkje brydd seg så mykje om karakterar. Det ville ført til at vi hadde fått færre som arbeider for samfunnet.

Vi treng å føle på presset, for då veit vi at vi kjem til å gjere det bra. Vi er garantert ein jobb i framtida, og vi kan vere med og bidra til samfunnet.

Viss vi ikkje hadde hatt press retta mot kropp, ville vi mest truleg hatt dårlegare helse.

Folk ville ikkje pressa seg så mykje som dei gjer, for ingen hadde brydd seg om korleis dei såg ut. Vi hadde blitt overvektige, og levealderen ville sokke.

Det som ikkje er bra, er når vi går for langt. Når vi byrjar å svelte oss sjølve berre fordi vi vil likne på modellane på plakatane. Vi må alle akseptere at vi er forskjellige, men vi kan trene og ete sunt slik at vi lever eit godt liv.

Ver takknemleg

I gamle dagar hadde ikkje borna noko val. Dei måtte arbeide sjølv om dei blei pressa for hardt. Dei måtte prestere bra på skulen, for foreldra investerte i barna. Viss borna ikkje lyktest, ville familien merke det resten av livet.

I dag har ungdom fått altfor mykje fridom. Vi klagar på dei minste ting. Vi burde vere takknemlege for at vi får gå på skule. Vi burde vere takknemlege for at vi får mat.

Vi kastar bort liva våre på å liggje i senga og sjå på Netflix medan vi klagar på kor tøft livet er.

Vi må slutte å kaste bort liva våre på å svelte oss i hel, vi må slutte å prøve å vere perfekte.

Kva slags førebilete er vi for dei neste generasjonane viss vi berre klagar over kor vanskeleg det er å vere perfekt? Slutt å klage, gjer noko med livet ditt og ver nøgd med deg sjølv slik som du er.

