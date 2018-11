Jeg har fått meg med at dere som har levd en stund, synes det er fælt at stadig færre unge skiller mellom skj- og kj-lyd.

Hvorfor er dere så sinte? I skrivende stund har over 44.000 stemt på spørsmålet på NRK.no: «Er det et problem at unge ikke lenger kan forskjell på skj- og kj-lyd?» Av dem mener over 80 prosent at det er et problem.

Privat

Men når jeg snakker med vennene mine om dette, er vi enige om tre ting:

1. Språkutvikling skjer uansett, og det er ingen katastrofe. Tvert imot. Det er vi unge som skal og vil forme språket vårt. Helene Uri skrev i Aftenposten om en dame som hatet ordet hen. Damen Uri snakket med, mente ordet ikke eksisterer. Hen er inkluderende og kjønnsnøytralt og bør absolutt ha en plass i språket vårt, selv om det kanskje ikke alltid har vært her. Vi unge gjør språket mer inkluderende, nytt og med impulser fra verden rundt oss. Hurra for det!

2. Dere gamlinger som tror dere vet best, slutt å være moralpoliti. Jeg elsker språk og synes det er herlig med ulike måter å snakke norsk på. Jeg bryr meg ingenting om du sier skjole eller kjole. Nyanser i måter vi snakker er utelukkende positivt.

3. Vi er langt fra et språk som skaper kommunikasjonsproblemer. Så slapp av. Tenk så spennende det er at språk er noe levende! Noe som forandrer seg.

Det er kult at noen snakker trøndersk og andre møring. I Oslo snakker vi forskjellig alt etter hvor i byen vi kommer fra. På denne måten merker vi at vi bor i en herlig storby med plass til alle.

Dere kan klage så mye dere vil. Så lenge vi forstår hverandre godt, synes jeg det er herlig at vi alle snakker norsk på litt forskjellig måte. Noen med kj-lyd og andre uten.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.