Det absolutt siste jeg som 17-åring ventet før helgen, var å finne ut at jeg og min skriftlige klage til Avinor var en av hovedsakene i mediene på fredag, uten tillatelse fra meg eller foreldrene mine.

«Muslim følte seg trakassert i sikkerhetskontrollen på Evenes: – Som om andre hadde blitt bedt om å ta av seg buksen.», leste jeg og tenkte: Jeg visste jeg ikke var den eneste! Men situasjonen begynte å høres mistenkelig kjent ut.

Jeg ble fremstilt som en voksen kvinne, og mine ord ble gjengitt direkte. Avisene må ha fått tilgang til mailen jeg sendte til Avinor, men ingen tok kontakt med meg for tillatelse til å gjengi opplysningene i mailen eller få mer informasjon om klagen.

Komiske stereotypier

Noen av bildevalgene i artiklene var oppsiktsvekkende. De var rett og slett komiske, for her mates stereotypene av tradisjonelle muslimske kvinner. Til opplysning hadde jeg på meg samme type klær som en hvilken som helst annen tenåringsjente: skinny-jeans og strikkegenser. Den eneste forskjellen var at jeg hadde skjerfet som andre ellers bruker rundt halsen, på hodet.

Jeg vet ikke når og hvor saken først ble publisert og hvor mange som tillatt seg å endre litt på sannheten. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) toppet det hele med sine kommentarer i en Facebook-post.

Muslimer må tilpasse seg Norge. Sikkerhetspersonalet ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes gjør bare jobben sin. Dersom... Posted by Per-Willy Amundsen on Wednesday, November 7, 2018

Sikkerhet er viktig

Dette er altså hva som skjedde: Jeg reiser en del, og når du bor i Nord-Norge, er det lite utvalg av transport. Fly er ofte den eneste løsningen.

Som reisende blir jeg ofte spurt om det går greit å ta en nærmere sjekk av hijaben. Jeg svarer alltid «selvfølgelig». Enten går vi i et avlukke ved sikkerhetssjekk, eller så kjenner sikkerhetspersonalet utenpå hijaben.

Dette er helt i orden og fører ikke til offentlig ydmykelse, og kravene for sikkerhet tilfredsstilles, noe jeg, som alle andre passasjerer, ønsker skal skje.

Slik foregår det i andre europeiske land, på Gardermoen, Bodø Lufthavn, Skagen – og vanligvis på Harstad/Narvik Evenes Lufthavn.

Derfor reagerte jeg de to gangene hvor jeg måtte ta hijaben av i offentlighet.

Den første gangen var jeg 15 år og skulle på klassetur. Den andre gangen skulle jeg på en konferanse i Oslo som handlet blant annet om solidaritet og feminisme.

Denne gangen hadde jeg mer kjennskap til blant annet grunnloven, FN-konvensjonen og barneombudet. I tillegg hadde jeg selvtilliten til å si ifra da mine rettigheter ikke ble tatt hensyn til.

For å gjøre det helt tydelig: Jeg nektet ikke sikkerhetssjekk, og min klagemelding var ikke en protest mot sikkerheten. Jeg ville rett og slett vite om det er en regel eller lov som krever at jeg skal ta av meg skjerfet.

Jeg skjelte ikke ut noen

I så fall vil jeg helst få det bekreftet, slik at jeg møter opp på flyplassen uten hijab neste gang. Jeg respekterer selvfølgelig lover og regler. Men noe jeg absolutt ikke kan tillate, er at enkeltpersoners meninger og standpunkt skal kontrollere meg og mitt liv. Ingens personlige meninger kan hverken få meg til å dekke meg til eller ta av meg noe som helst.

De som også mener at jeg skjelte ut ansatte på flyplassen i min klage, tar utrolig feil. Jeg nevnte hverken navn eller ga beskrivelser i klagemeldingen min.

Jeg kunne ha valgt å ydmyke den aktuelle sikkerhetsvakten foran folkemengden. Akkurat som de ydmyket meg. Men jeg gjorde som de ba meg om og gikk videre. Deretter sendte jeg en kort mail hvor jeg forklarte situasjonen og hvordan det opplevdes for meg som passasjer.

Om jeg ville lage bråk eller gjør det til en stor sak, hadde jeg selv kontaktet avisene direkte og med engang.

Flyplassjef Anne Britt Bekken ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes har beklaget hendelsen. «Det er kun et ubegripelig utslag av politisk korrekthet», skriver Per-Willy Amundsen på Facebook. Det kan være, og jeg forventet ikke noe tilbake, bare å bli hørt.

Jeg, en terrorist?

En del ekstreme meninger ble ytret i Amundsens kommentarfelt. Det var en påminnelse om at verden ikke bare består av de fantastiske menneskene jeg er omgitt av. Folk som har hjerter av gull og som kjemper for likestilling og rettferdighet. Som ikke lar seg blende av fordommer.

Dere som beskylder meg for å være en terrorist: Dere er så utrolig uvitende.

Hvordan kan dere være så kyniske at dere beskylder noen som er blant de største ofrene for krig og terrorisme, for å være en av dem?

Dere kan ikke forestille dere hvor mye terroristene, og noen av deres vestlige politiske støttespillere, har tatt ifra meg. Blant annet «friheten» i mitt Afghanistan, som Amundsen mener jeg kan få ved å reise «hjem» igjen. En frihet som jeg også må kjempe for her. I tillegg må jeg visst leve resten av livet som en «forbannet innvandrer» som brukes av politikere, uansett hva jeg gjør.

Amundsen og hans meningsfeller har klandret og krenket en 17-åring for rolig og rettferdig å ha stått opp for seg selv og andre. Er det noe å være stolt av?

Vi anbefaler også disse innleggene:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.