Natt til lørdag 14. april gikk USA-ledede luftstyrker til angrep på flere mål i Syria.

Grunnlaget for angrepet var anklager om at den syriske regjeringen og president Bashar al-Assad hadde brukt kjemiske våpen i byen Douma.

Luftangrepene ble gjennomført til tross for at internasjonale etterforskere ennå ikke har kunnet fastslå hvem som sto bak det antatt kjemiske angrepet.

Bør være i opposisjon

Artikkel 2, paragraf 4 i FN-pakten sier at «alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål».

Norge bør stille seg klart imot dette bruddet på folkeretten. Det eneste riktige er at Norge tar klar avstand fra de USA-ledede angrepene.

Norges plass i denne saken bør være i opposisjon – vi må ta et klart standpunkt mot angrepet og si at vi ikke støtter slike intervensjoner.

Jeg har liten tro på at dette kommer til å skje under dagens regjering, som noe vagt har uttalt at de «forstår» bakgrunnen for angrepet.

Men det er lov å håpe.

Ikke tjent med ny krig

Sverige har allerede tatt dette viktige steget i FNs sikkerhetsråd.

Forrige onsdag tok Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog avstand fra en slik militæroperasjon.

Etter min oppfatning har hverken USA eller andre vestlige land noe som helst å gjøre i Syria. Norge er ikke tjent med å støtte en ny krig i Midtøsten, en konflikt som i dette tilfellet kan forsure forholdet til Russland ytterligere.

Russland har allerede sagt at det vil bli «konsekvenser» etter angrepet.

Norge er alliert med de vestlige aktørene i angrepet og deltar aktivt i NATOs militære opptrapping langs den russiske grensen.

Vi har all grunn til å ta saken på alvor og stille oss klart imot vestlig intervensjon i Syria.

