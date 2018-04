Er jeg den eneste som er lei av at mange bruker begrepet jente-pushups? Som om vi jenter er så mye dårligere enn gutter? Vi jenter blir sett på som svake. Er det egentlig greit? Jente-pushups?

«Dere som ikke klarer vanlig pushups, kan ta jente pushups.» Jeg tror ikke jeg er den eneste som har hørt at noen har sagt det før. Jeg blir rett og slett irritert når jeg hører noen si det, det koker inni meg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

På barneskolen hadde vi en lærer som var veldig sprek, og vi sto på hodet hver dag. På fredager hadde vi pushups-konkurranse, og innimellom hadde vi planketest. Han brukte aldri ordet "jente" foran en treningsøvelse. Jeg har selv et sykt stort konkurranseinstinkt og gir meg ikke før jeg knekker sammen eller har vunnet.

Det var ofte to gutter og to jenter igjen på planketesten. Venninnen min og jeg var mye sterkere i hodet enn guttene. Det endte alltid opp med at en av oss jentene sto lengst.

Det jeg prøver å formidle, først og fremst til gutter og menn, er at vi jenter ikke er så svake som dere tror. Vi krever respekt.

