Ofte hører jeg at folk fra borgerlige partier avstår fra å delta i kvinnetogene fordi markeringen er for dominert av venstresiden. Det blir helt feil.

Noe av det beste med kvinnetogene er at det finnes paroler for alle på den partipolitiske linjen.

Still opp

Selvsagt finnes det alltid paroler man kan innbille seg er partipolitiske, men dette er vel kun fordi det er noen partier som fronter noen temaer høyere enn andre.

Om du føler at ditt parti ikke er godt nok representert, burde du stille opp i rekken på Youngstorget for å vise at engasjementet er der. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi løfte kvinnekampen opp i alle partier.

Det er ingenting som står i veien for at også borgerlige logoer kan dukke opp på parolene. Selv om jeg er stolt av å være sosialdemokrat, er jeg også stolt av at vi bor i et Norge med mange retninger innenfor politikken.

Derfor er det så utrolig viktig at representanter fra alle partier stiller i togene i år, for å vise at kvinnekampen er politisk nøytral.

Mange kamper igjen

Jeg håper å se mange på Youngstorget, og jeg håper også at alle kan stille seg bak paroler de sympatiserer med.

Og hvis du mot all formodning ikke finner deg en, så kan du gå for kvinnene før deg.

Kvinnene som har jobbet og slåss i motvind for å gi oss de mulighetene vi har i dag. Men husk at likestillingskampen ennå ikke er over. Fortsett å kjempe! Mange kamper er vunnet, men vi har mange igjen. God 8. mars!

